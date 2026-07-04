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ألمانيا تستدعي السفير الصيني بعد تقارير عن تدريب جنود روس

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Chinese flag and German flag on cloudy sky. waving in the sky
ألمانيا وصفت التقارير عن تدريب الصين لجنود روس بـ"المقلقة" (غيتي)
Published On 4/7/2026

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس السفير الصيني في برلين، وذلك على خلفية تقارير حول ما قيل إنه تدريب بكين جنودا من الجيش الروسي على أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة عقب الكشف عن تقارير صحفية أشارت إلى وجود وثائق استخباراتية أوروبية تفيد بتدريب مئات الجنود الروس سرا من قبل الجيش الصيني، مؤكدة أن بعض هؤلاء الجنود تم نشرهم بالفعل في مناطق القتال داخل أوكرانيا.

وفي سياق تعليقها على هذه التقارير التي وصفتها بـ"المقلقة جدا"، شددت الخارجية الألمانية على أن أي دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا يُعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الألماني والأوروبي.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن "كل ما يتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا يمثل تهديدا لأمننا"، مشيرا إلى أن الدعم الذي يُزعم أن جهات حكومية وعسكرية صينية تقدمه لموسكو ينعكس بشكل مباشر على استقرار القارة.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping attend a military parade on Victory Day, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2025. Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يحضران عرضا عسكريا بمناسبة "يوم النصر" (رويترز-أرشيف)

في المقابل، وعلى الرغم من عدم صدور تعليق مباشر من السفارة الصينية حول الاستدعاء الأخير، فإن بكين سبق أن نفت في مناسبات سابقة هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أوروبيان أن تدريبات عسكرية سرية أجرتها الصين للقوات الروسية العام الماضي تمت بموافقة شخصية من وزير الدفاع الروسي، وشهدت مشاركة مباشرة لما لا يقل عن 4 جنرالات من الجانبين.

وأشار المسؤولون إلى أن "تورط شخصيات رفيعة المستوى في تدريبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون بالنسبة لموسكو وبكين"، وهو أمر أثار مخاوف أوروبية واسعة، رغم نفي بكين المتكرر لصحة هذه التقارير.

المصدر: وكالات

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