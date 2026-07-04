ألمانيا تستدعي السفير الصيني بعد تقارير عن تدريب جنود روس

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس السفير الصيني في برلين، وذلك على خلفية تقارير حول ما قيل إنه تدريب بكين جنودا من الجيش الروسي على أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة عقب الكشف عن تقارير صحفية أشارت إلى وجود وثائق استخباراتية أوروبية تفيد بتدريب مئات الجنود الروس سرا من قبل الجيش الصيني، مؤكدة أن بعض هؤلاء الجنود تم نشرهم بالفعل في مناطق القتال داخل أوكرانيا.

وفي سياق تعليقها على هذه التقارير التي وصفتها بـ"المقلقة جدا"، شددت الخارجية الألمانية على أن أي دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا يُعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الألماني والأوروبي.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن "كل ما يتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا يمثل تهديدا لأمننا"، مشيرا إلى أن الدعم الذي يُزعم أن جهات حكومية وعسكرية صينية تقدمه لموسكو ينعكس بشكل مباشر على استقرار القارة.

في المقابل، وعلى الرغم من عدم صدور تعليق مباشر من السفارة الصينية حول الاستدعاء الأخير، فإن بكين سبق أن نفت في مناسبات سابقة هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أوروبيان أن تدريبات عسكرية سرية أجرتها الصين للقوات الروسية العام الماضي تمت بموافقة شخصية من وزير الدفاع الروسي، وشهدت مشاركة مباشرة لما لا يقل عن 4 جنرالات من الجانبين.

وأشار المسؤولون إلى أن "تورط شخصيات رفيعة المستوى في تدريبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون بالنسبة لموسكو وبكين"، وهو أمر أثار مخاوف أوروبية واسعة، رغم نفي بكين المتكرر لصحة هذه التقارير.