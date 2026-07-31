مصرع 34 عاملا جراء انفجار في منجم فحم بباكستان

أعلنت السلطات في باكستان ارتفاع حصيلة قتلى انفجار وقع أمس الخميس في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد إلى 34 عاملا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث المحلية، فجر الجمعة، إنه بحسب المعلومات الواردة من فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع، تم انتشال 34 جثة.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ المشتركة لا تزال جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم من المنجم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول المناجم والمعادن بإقليم بلوشستان شعيب نوشيرواني، لرويترز، إن 36 شخصا كانوا موجودين في الجزء المنهار من المجمع وقت وقوع الانفجار.

وكان مفتش إدارة الإقليم، غني بلوش، قال إن انفجارا لغاز الميثان وقع في منجم فحم خاص تديره "شركة سردار عثمان للفحم" في منطقة سورانج.

وألحق الانفجار الناجم عن تراكم غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالمعادن.

على صعيد متصل، قال اتحاد عمال المناجم المركزي الباكستاني إنه يشتبه في أن الإهمال هو الذي أدى إلى الانفجار ودعا إلى محاسبة المسؤولين.

وحث، في بيان له، الحكومة على تطبيق لوائح السلامة بصرامة واتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تنتهك قوانين سلامة المناجم.

وتشهد باكستان حوادث متكررة في مناجم الفحم بسبب انفجارات غاز الميثان، وضعف التهوية، وعدم كفاية إجراءات السلامة.