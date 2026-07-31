عون يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق وحزب الله يحمّل السلطة المسؤولية

حذّر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين بيروت وتل أبيب، عقب التفجيرات الإسرائيلية العنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في روما.

وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 حزيران/يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية.

ويجري لبنان وإسرائيل من الرابع إلى السادس من أغسطس/آب المقبل جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

من جانبه، حمّل حزب الله، اليوم الجمعة، السلطة اللبنانية مسؤولية استمرار الجرائم الإسرائيلية جنوب لبنان، معتبرا في بيان أنها "صامتة وغائبة بل متواطئة ومنحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله".

تفجيرات ضخمة

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس الخميس إلى غاية اليوم الجمعة تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي اللبناني، في حين أعلنت إسرائيل "تدمير أنفاق" لحزب الله.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس -في بيان مشترك- أن الجيش دمّر "الأنفاق" في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.

وأدرجت منظمة اليونسكو منطقة قلعة الشقيف التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وتقع القلعة في المنطقة التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتلها جنوب لبنان.

من جهة أخرى، شدد الجيش اللبناني على مواصلة مهامه لإرساء الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي.

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وقد تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، بلدة زوطر الغربية واطلع على الصعوبات التي تعترض عودة الأهالي إلى بلدتهم.

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس/آذار الماضي، عقب اغتيال المرشد الراحل علي خامنئي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شنّت تل أبيب حملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وتشدد على أنها ستُبقي جنود الاحتلال فيها حتى نزع سلاح حزب الله، كما تواصل تنفيذ عمليات تفجير ونسف للمنازل.