ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران ولا خيار لهم سوى التراجع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن العمليات العسكرية ضد إيران "تسير على ما يرام"، متوعدا بمواصلة توجيه ضربات قوية، بحيث "لن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع".

وقال ترمب لمراسلة فوكس نيوز، جاكي هاينريش كبيرة مراسلي البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن "الأمور تسير على ما يرام. كل ما يمكننا فعله هو مواصلة الانتصارات، وعندها سيحدث شيء ما في النهاية. لكننا نضربهم بقوة، ونُلحق بهم هزيمة ساحقة، ونواصل الانتصار. في النهاية لن يكون أمامهم خيار سوى التراجع".

وجاءت تصريحات ترمب عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة من الضربات على إيران أمس الخميس، قبل أن تعلن أنها أكملت بنجاح "موجة كثيفة" من ضربات إيران، مشيرة إلى ضرب عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما أشارت "سنتكوم" -في بيانها- إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم "في أعلى درجات اليقظة والجاهزية".

وجاءت الضربات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران، ردا على استهداف طهران ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن.