سوريا.. حملة توعوية بعد نحو ألف حادث مروري و89 وفاة في 8 أسابيع

أطلقت وزارة النقل السورية، أمس الخميس، حملة توعية بالسلامة المرورية بالتزامن مع افتتاح الدورة الـ14 من المعرض الدولي للسيارات "موتور شو 2026″، في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية ارتفاعا في حوادث السير.

وانطلقت في وقت سابق الخميس، فعاليات الدورة الـ14 من معرض "موتور شو 2026" في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 46 شركة محلية ودولية، ويستمر المعرض حتى 12 أغسطس/آب المقبل.

"حماية أطفالنا على الطريق"

ووقع وزير النقل السوري يعرب بدر وعدد من المسؤولين السوريين ميثاق "حماية أطفالنا على الطريق" ضمن حملة التوعية بالسلامة المرورية.

ونقلت الإخبارية السورية عن وزير النقل يعرب بدر قوله إن الحملة تأتي بـ "هدف الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين والسائقين، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية والتعريف بسبل الوقاية من الحوادث".

وأكد الوزير أن "الحد من حوادث المرور يتطلب تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية، والعمل على تحسين الطرق، وتعزيز سلامة وسائل النقل، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق".

وكشف وزير النقل السوري أن "مشروع تعديل قانون السير وصل إلى مراحله النهائية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والمالية" موضحا أن "التعديلات تشمل مراجعة الغرامات المرورية وتعزيز الإجراءات الرادعة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب".

أرقام تكشف حجم المشكلة

وسجلت بيانات حوادث الطرق في سوريا ارتفاعا واضحا، إذ نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الدفاع المدني السوري تسجيل 1412 حادث سير أسفرت عن وفاة 81 شخصا وإصابة 1299 شخصا ما بين بداية عام 2025 وحتى 20 يوليو/تموز من العام ذاته.

أما في العام الجاري فقد ارتفعت وتيرة الحوادث، حيث سجل شهر يونيو/حزيران 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، فيما شهد يوليو/تموز الجاري 516 حادثا أدت إلى وفاة 64 شخصا وإصابة 604 أشخاص.

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ويعد حادث اصطدام حافلتين في المنطقة بين السخنة وتدمر على ‏‏‏‏طريق دير الزور – دمشق، في 25 يوليو/تموز الحالي واحدا من أقسى تلك الحوادث، إذ أدى إلى وفاة 35 شخصا.

إجراءات حكومية

وأعلنت وزارة النقل في يونيو/حزيران الماضي بدء تنفيذ خطة لـ "إعادة تأهيل الطرق المركزية وفق أحدث المعايير الفنية، واستقطاب شركات متخصصة لتنفيذ عدة مشاريع أبرزها: إعادة تأهيل الطريق الدولي (M45) الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى مروراً بدمشق وحمص وحماة وسراقب وحلب، إضافة إلى مشروع الطريق العام الممتد بين دمشق ودير الزور".

بدورها سيّرت وزارة الداخلية دوريات على طريق دمشق-دير الزور. وقالت قوى الأمن الداخلي السورية – عبر معرفاتها الرسمية – إن "دوريات أمن الطرق التابعة لقيادة الأمن في البادية السورية كثفت انتشارها الميداني على طريق دير الزور – تدمر".

وأضافت أن الدوريات "نفذت جولات رقابية لضبط السرعات الزائدة والمخالفات المرورية الخطرة، بهدف تعزيز السلامة العامة، والحد من الحوادث، وترسيخ الالتزام بقواعد السير حفاظا على أرواح المواطنين".