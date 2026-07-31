سوريا تتخلص من آخر صور بشار وحافظ الأسد

فقدت الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية اعتبارا من اليوم الجمعة قيمتها، وأصبحت غير صالحة قانونيا للتداول في الأسواق، أو لإجراء أي ‌‏‌‏معاملات مالية.

وبذلك لن يستخدم السوريون للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، الفئات النقدية التي طُبعت عليها صور حافظ وبشار الأسد، إذ ومنذ سقوط نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بقيت الأسواق السورية مضطرة للتعامل في هذه الفئات النقدية.

نهاية "ليرة الأسد"

وأظهرت مشاهد مصورة بدء عملية إتلاف الفئات النقدية القديمة، والتي تحمل فئة الألف ليرة منها صورة حافظ الأسد، فيما طبعت صورة ابنه بشار على فئة الألفي ليرة.

واحتفى سوريون بهذه المناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك "نهاية لحقبة ليرة الأسد".

وشاركت حسابات كثيرة لسوريين، مشاهد لحرق الفئة النقدية التي تحمل صور بشار الأسد، مرفقين الفيديو بأغنية "أسقطنا حكم الأسد ونلنا الحرية".

وعبّر آخرون عن تفاؤلهم ببدء التداول بالفئات النقدية الجديدة من الليرة السورية، معتبرين أنها قد "تفتح باب البركة في سوريا" بعد التخلص من الفئات النقدية التي تحمل صور بشار الأسد.

وكان قد أعلن المصرفان التجاري والعقاري، بعد ظهر أمس الخميس، تمديد ساعات العمل الرسمية حتى الساعة الثامنة مساء، فيما اتخذت المؤسسة العامة للبريد خطوة مشابهة، وذلك لاستمرار إجراءات هذه المؤسسات باستبدال الفئات القديمة من الليرة السورية، والتي طوت آخر صفحاتها رسميا.