قطر تدعو للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في اتفاق غزة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، بمناسبة توليه مهامه.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ورد أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قدم تهانيه إلى الحية، معربا عن أمنياته له بالتوفيق "بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي السياق ذاته، رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بقرار حركة حماس قبول خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

تحقيق السلام والاستقرار

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة".

وأعلن كل من " مجلس السلام" والرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقال المجلس إن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة.

و"مجلس السلام" هو أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي هياكل اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية".

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل واصلت القصف وإطلاق النار، وفرضت قيودا على دخول المساعدات، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين.

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ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 174 ألف فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.