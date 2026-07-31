فتحت السلطات السنغافورية تحقيقا إثر رفع فرقة "ماسيف أتاك" البريطانية العلم الفلسطيني وإطلاق شعارات داعمة للفلسطينيين خلال حفل موسيقي أحيته في البلاد الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة السنغافورية، في بيان، إنها تلقت بلاغات بشأن الواقعة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما باشرت هيئة تنظيم الإعلام والتنمية الاتصالية تحقيقا موازيا للنظر في مدى الالتزام بشروط الترخيص الخاصة بالحفل.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اثنين من أعضاء الفرقة وهما يرفعان العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط تفاعل واسع من الجمهور، بينما أفاد شهود بأن أعضاء الفرقة رددوا شعار "فلسطين حرة"، قبل أن يردد عدد كبير من الحاضرين الهتافات ذاتها.

وتفرض سنغافورة قيودا صارمة على عرض الأعلام والرموز الوطنية الأجنبية من دون تصريح رسمي، إذ ينص القانون على إمكانية فرض غرامة تصل إلى 500 دولار سنغافوري (389 دولارا أمريكيا) أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو العقوبتين معا بحق المخالفين.

وتُعرف فرقة "ماسيف أتاك"، التي تأسست في مدينة بريستول البريطانية عام 1988، بمواقفها السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية وانتقاداتها المتكررة للإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شاركت خلال السنوات الأخيرة في مبادرات وتحركات فنية داعمة للفلسطينيين، ودعت مرارا إلى وقف حرب الإبادة في القطاع.

وتأتي التحقيقات في وقت تواصل فيه الفرقة نشاطها السياسي إلى جانب مسيرتها الفنية، بعدما برز اسمها بين الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية في المحافل الثقافية والموسيقية الدولية.