اليابان تمول مشروع إعادة الإعمار الحضري في حمص.. ماذا يتضمن؟

وقع القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" باتريك كاناجاسينجام، أمس الخميس "اتفاقية مشروع إعادة الإعمار الحضري المدمج وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في حمص" برعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "ميزانية المشروع 9.5 ملايين دولار ويهدف إلى دعم التعافي الحضري المتكامل في حمص من خلال إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة واستعادة دورها كمركز اقتصادي واجتماعي، بالتوازي مع تطوير نظام الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في المدينة".

ماذا يتضمن المشروع؟

ويتضمن المشروع "إعادة تنظيم وتأهيل الأسواق المحيطة بالساعة (وسط حمص)، وتعزيز قدرات البلدية في التواصل وإدارة الخدمات، وإعادة تأهيل مكب النفايات الرئيسي باستخدام طريقة فوكوكا اليابانية، إضافة إلى تزويد البلدية بآليات ومعدات جمع وترحيل النفايات وصيانتها".

وطريقة "فوكوكا" تقنية هندسية لإدارة مطامير النفايات الصلبة تعتمد على نظام المطمر شبه الهوائي لتقليل الانبعاثات وتسريع التحلل، وتحد من تلوث المياه الجوفية والبيئة المحيطة، وتُطيل العمر الافتراضي للمطمر بما لا يقل عن 3 سنوات.

وكشف مدير التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عمرو الباشا أن "تنفيذ المشروع يمتد على مدى 3 سنوات تتوزع بين التحضير الفني المؤسسي وإعداد الدراسات والمخططات، ثم تنفيذ الأعمال الميدانية ومتابعتها"، بحسب الإخبارية السورية.

تأهيل ساحة حمص

وقال الباشا إن "المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إعادة تأهيل ساحة حمص بوصفها مساحة حضرية ذات أهمية خدمية ومجتمعية، إلى جانب تنفيذ تدخلات في قطاع إدارة النفايات تشمل إنشاء أو تأهيل مطمر للنفايات في المحافظة".

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وبيّن أن مكونات المشروع تتضمن "التجديد الحضري المتكامل، وإدارة النفايات، والدراسات الفنية، وبناء القدرات، والمتابعة والإشراف"، مشيرا إلى أن "النسب التفصيلية المخصصة لكل مكون ستُحدد ضمن خطة العمل والموازنة التنفيذية المعتمدة للمشروع".

وأوضح الباشا أن تجربة حمص "تُعد نموذجا أوليا يمكن الاستفادة من نتائجه ودروسه في تصميم مشاريع مماثلة في المدن الأخرى".

إعادة الإعمار

وبحث وفد حكومي سوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري يوم 16 يوليو/تموز في طوكيو "التعاون مع شركات يابانية في إعادة الإعمار والتنمية الحضرية وتأهيل البنية التحتية".

وعرض الوفد في فعالية نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أولويات سوريا في مجالات الإسكان واستعادة الخدمات العامة.

كما عرض الوفد السوري "الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية 2026–2035، وآليات تمويلها، بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب فرص التعاون في إدارة النفايات والتدريب المهني والتعاون الفني".