القبض على متورطين في مجزرة راح ضحيتها 40 مدنيا بريف حمص الغربي

ألقت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن لـ"تورطهما في ارتكاب جرائم حرب، ومشاركتهما إلى جانب أجهزة النظام البائد في تنفيذ هجمات استهدفت المدنيين في ريف محافظة حمص".

40 مدنيًّا ضحايا المجزرة

وأوضحت في بيان أن "الموقوفين أقرا خلال التحقيقات بمشاركتهما إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، في محاصرة واقتحام قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، مما أسفر عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 40 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال" في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2013.

وتابعت قوى الأمن الداخلي، أن "الموقوفين أحيلا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 16 يوليو/تموز الجاري القبض على ضابطين في جيش النظام المخلوع هما: اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، وكرم حافظ إبراهيم، خلال عمليتين منفصلتين.

مئات ضباط النظام

وفي 15 يونيو/حزيران الفائت أعلنت وزارة الداخلية حصيلة عملياتها بملاحقة عسكريين وأمنيين من النظام المخلوع، وقالت إنها ألقت القبض على 3 آلاف و484 من قوى النظام المخلوع الأمنية والعسكرية، بينهم ضابط برتبة عماد، و42 لواءً، و172 عميدًا، و218 عقيدًا، و112 مقدّمًا، و73 رائدًا، و160 نقيبًا.

وكان براء عبد الرحمن مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل السورية، قد كشف في 16 يونيو/حزيران الماضي خلال تصريحات لـ"سوريا الآن"، أن عدد الموقوفين لدى الوزارة بلغ 6 آلاف موقوف، ينتمي معظمهم إلى فئات كبار "الشبيحة" (بعضهم لا يحمل صفة عسكرية) وضباط النظام السابق، بما يشمل طيارين ومجرمين تورطوا في الانتهاكات السابقة.