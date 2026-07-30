نقل الغنوشي مجددا إلى المستشفى بسبب أزمة صحية

أفادت مصادر متطابقة للجزيرة نت أن رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي نُقل -مساء أمس الأربعاء- مجددا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقال مستشار الغنوشي رياض الشعيبي -في تصريح للجزيرة نت- إن الغنوشي نُقل إلى المستشفى إثر ارتفاع في ضغط الدم، مشيرا إلى أنه يخضع للرعاية الطبية.

وأضاف الشعيبي أنه لا تتوفر حتى الآن معطيات جديدة بشأن تطور الحالة الصحية للغنوشي أو مدة بقائه في المستشفى.

وضع صحي متدهور

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعادة الغنوشي إلى سجن المرناقية (في ولاية منوبة على بُعد نحو 15 كيلومترا من العاصمة تونس) عقب فترة قضاها في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، قالت هيئة الدفاع إنها نجمت عن ارتفاع درجات الحرارة وتدهور وضعه الصحي.

وأكدت هيئة الدفاع أن حالة الغنوشي الصحية تشهد تراجعا متواصلا، مطالبة بالإفراج عنه وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت حركة النهضة قد حمّلت السلطات المعنية المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي، داعية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على وضعه الصحي.

واعتُقل الغنوشي في 17 أبريل/نيسان 2023 إثر دهم لمنزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

كما صدرت بحق الغنوشي أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك هو بعدم الحضور للمحاكمات قائلا إنها تنطوي على "أسباب سياسية".