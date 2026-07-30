ليلة دامية.. 4 شهداء وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس.

وقالت مراسلة الجزيرة في غزة نور خالد إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة.

ففي جنوب القطاع، أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن استشهاد شخصين، بينهما طفلة تبلغ 8 أعوام، إضافة إلى 3 مصابين، أحدهم في حالة خطيرة، وفق مصادر طبية في مستشفى ناصر.

وأدى القصف إلى تدمير عدد من خيام النازحين في المنطقة، ما ترك عشرات العائلات بلا مأوى في ظل تكدس مئات آلاف النازحين في مواصي خان يونس التي تُعد من أكثر مناطق القطاع اكتظاظا بالنازحين.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد الرضيع زيد محمد نوفل (عام ونصف العام) وأُصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة نوفل في مخيم البريج، دون سابق إنذار، بحسب مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى.

كما استهدفت غارة أخرى شقة سكنية ثانية في المخيم بعد إخلاء سكانها.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات، من بينها استهداف شقة سكنية في حي النصر غرب المدينة بالقرب من مدرسة المأمونية.

وأسفر القصف فجر اليوم عن إصابة 13 فلسطينيا، بينهم 8 أطفال، وفق ما أفادت به مصادر في مجمع الشفاء الطبي، كما تضررت خيام ومرافق محيطة بموقع الاستهداف.

كما طالت الغارات شقة سكنية أخرى في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما دفع مزيدا من السكان إلى النزوح من المنطقة.

إعلان

وقالت مراسلة الجزيرة إن الهجمات الجوية الإسرائيلية جاءت خلال ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين الذين وجد كثير منهم أنفسهم بلا مأوى بعد تضرر الخيام والمساكن التي لجؤوا إليها.

وصباح اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، في حين شنّت طائرات الاحتلال غارة أخرى غرب المدينة أسفرتا عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية في مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية تعاملت مع 10 إصابات وانتشلت شهيدا مجهول الهوية، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما أدى قصف آخر قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة إلى وقوع عدة إصابات نُقل عدد منها إلى مجمع الشفاء الطبي.

خروقات متواصلة

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قصف المناطق الواقعة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في ظل غارات متواصلة وعمليات تدمير ممنهجة تستهدف ما تبقى من المنازل والمباني في تلك المناطق.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته عبر استهداف المدنيين وتنفيذ عمليات نسف وتجريف واسعة للمباني، ما يفاقم حجم الدمار والمعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، بالإضافة إلى 29 إصابة.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73 ألفا و335 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 174 ألفا و25.

ومنذ بدء وقف النار الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم تسجيل 1209 شهداء، و3943 مصابا، بالإضافة إلى انتشال 803 جثث من تحت الركام.