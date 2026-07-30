قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على الأردن، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة الأردنية وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -أمس الأربعاء في بيان- أن استمرار هذه الاعتداءات يُعقّد الجهود المبذولة لاحتواء التوتر، ويُقوّض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها، وفقا للبيان.

ويأتي هذا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجوم جديد على الأردن، استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت "التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية"، وفق بيان صدر عنه الأربعاء.

وقامت دولة قطر -إلى جانب باكستان- بدور الوساطة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي، تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء مذكرة التفاهم، عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.