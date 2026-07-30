عاجل,
أخبار

عاجل | يسرائيل هيوم: نحو 100 جندي من لواء غفعاتي غادروا معتقل سديه تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 30/7/2026
|
آخر تحديث: 14:23 (توقيت مكة)

يسرائيل هيوم: نحو 100 جندي من لواء غفعاتي غادروا معتقل سديه تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم

معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي: انسحاب الجنود من سديه تيمان غير معهود وأخرج كتيبتهم من الجاهزية العملياتية

معاريف: انسحاب الجنود من سديه تيمان أخرج كتيبتهم من الجاهزية العملياتية

معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي: التمرد في سديه تيمان سببه محاولة فرض مقاتلين قدامى أعرافا داخل كتيبة تسابار

معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي: كتيبة تسابار كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا

الجيش الإسرائيلي: جنود في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية قبل قليل دون إذن من قادتهم

الجيش الإسرائيلي: انسحاب الجنود من قاعدة سديه تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان