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مجلس الوزراء المصري: حريق سفينتين بدمياط أمس ناتج عن طائرة مسيرة

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Smoke rises from a gas tanker after a drone strike, maritime security firm Ambrey said, at Damietta port, Egypt, July 29, 2026, in this screengrab obtained from a social media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. BEST QUALITY AVAILABLE. Verification line: Reuters was able to verify the location through the port infrastructure, storage tanks, and ship-tracking data, which matched archive and satellite imagery. The identity of the vessel was confirmed as ENERGOS WINTER (IMO: 9256614) based on the mast, hull, and foredeck, which matched archive imagery. The date was confirmed through corroborating media reports, and Egypt's Petroleum Ministry confirmed a fire at the port. No older versions of the videos were found posted online before July 29.
لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أعمدة دخان تتصاعد من ناقلة غاز بعد غارة جوية بطائرة مسيرة في ميناء دمياط (رويترز)
Published On 30/7/2026
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آخر تحديث: 11:24 (توقيت مكة)

قال ⁠⁠مجلس ⁠⁠الوزراء المصري اليوم الخميس إن التحقيقات الأولية ⁠⁠أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي تسببت في ⁠⁠اندلاع حريق في سفينتين في ميناء دمياط أمس الأربعاء، دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.

وذكر مجلس الوزراء أنه "بعد ‌‌السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو/تموز 2026، وبإجراء ⁠⁠الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول ⁠⁠الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ⁠⁠ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ⁠⁠عن الواقعة".

وأضاف مجلس الوزراء "تواصل ⁠⁠الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ‌‌الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت أمس الأربعاء نشوب حريق في سفينتين للتغويز وتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ"، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ويُعد ميناء دمياط على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية جراء الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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