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عاجل | مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
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Published On 30/7/2026
30/7/2026
|
آخر تحديث: 20:36 (توقيت مكة)
آخر تحديث: 20:36 (توقيت مكة)
عاجل | مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
المصدر: الجزيرة
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