خطة مكثفة لأسبوعين.. تسريبات تكشف تفاصيل ردّ ترمب "العقابي" على إيران

تسود حالة من التأهب والترقب، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه "ضربات قوية" ضد إيران، في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني، استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، وسط حديث عن خطة تمتد لأسبوعين، وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود، في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية.

وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ترمب لا يزال يدرس خياراته، ولم يحدد بعدُ مكان أو قوة الضربة التي سيوجهها للإيرانيين، مشيرا إلى أنه يميل للتصعيد، ولم يُفاجأ بعودة الإيرانيين إلى حمل السلاح.

في حين أكد مسؤولون -لصحيفة وول ستريت جورنال- أن إسرائيل قد تشارك في "هجوم أمريكي واسع" ضد إيران، إذا ما استؤنفت العمليات القتالية.

وكان ترمب توعد -في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" مساء أمس الأربعاء- بتلقين طهران "درسا قاسيا"، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير كان مفاجئا بشكل كبير، ولافتا إلى أن القوات الأمريكية لم تملك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الموجهة نحوها.

خطة عقابية لأسبوعين

وصرّح المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل بأن وزير الحرب بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس هيئة الأركان دان كاين متفقون تماما، و"متّحدون في المهمة والإستراتيجية والعزم" بشأن عمليات إيران، مشيرا إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ "توجيهات ترمب في أي لحظة".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن كوبر أعد خطة لشن "حملة جوية عقابية" ضد إيران، قد تستغرق نحو أسبوعين.

وأوضحت المصادر أن خطة كوبر تتمثل في شن غارات مكثفة بهدف شل القدرات الصاروخية الإيرانية، ضمن حملة تتجاوز نمط الضربات المتبادلة، في إشارة إلى أنها "لم تنجح كثيرا" في ردع طهران.

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وبحسب الصحيفة الأمريكية، يرى كوبر أنه لا بدّ من تكثيف الهجمات الجوية لإضعاف "التهديد الصاروخي الإيراني" بصورة كبيرة، معتبرا أن ذلك قد يشكل محاولة فعالة "لكسر حالة الجمود الراهنة".

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أن التحرك واسع النطاق من شأنه أن يقلل حاجة الولايات المتحدة لاستخدام الذخائر الدفاعية.

وفي الأثناء، نقلت الصحيفة عن مصادر أن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي دان كاين يرى أن انخفاض المخزونات لن يمنع استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مستدركا بقوله: "لكنه سيزيد مستوى المخاطر".

مؤشرات متزايدة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن التطورات الأخيرة في المنطقة تشير إلى أن أي استئناف للمسار الدبلوماسي المباشر "ليس وشيكا"، مؤكدا أن الإدارة لا تسعى لمواصلة المحادثات مع إيران في الوقت الراهن.

وكان الرئيس الأمريكي علق -قبل أيام- جولات يومية من القصف على إيران تواصلت لـ13 ليلة، إفساحا لمسار المفاوضات.

إسرائيل تنتقد "حساسية ترمب"

في المقابل، أفاد مسؤولون إسرائيليون لأسوشيتد برس بأنهم باتوا قلقين "بشكل متزايد" جراء ما وصفوه بـ"حساسية ترمب لارتفاع أسعار النفط"، والتخوف المتنامي لدى بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن معدل استهلاك صواريخ الاعتراض.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن رئيس هيئة الأركان المشتركة أبلغ ترمب بأن حالة مخزون الذخائر قد تؤثر على العمليات العسكرية في إيران، مشيرا إلى أن الرسالة جاءت في إطار المهام الاعتيادية لرئيس الأركان، والمتمثلة في تقديم المشورة العسكرية والخيارات المتاحة أمام الرئيس ترمب.

إيران تترقب

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير بأن ثمة ترقبا في طهران للرد الانتقامي الأمريكي، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن تقدم الولايات المتحدة على عمل ما، لكن قد لا يتجاوز المستوى المنضبط من المواجهة العسكرية المعهودة.

وأكد الدغير أن التوقعات تشير إلى أن الردّ الأمريكي لن يصل إلى مرحلة تؤدي لانفلات الأمور، أو عودة البلدين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، لافتا إلى الرغبة في الحفاظ على الحراك التفاوضي الجاري حاليا، لا سيما على مستوى المباحثات الإيرانية العُمانية.