تخريب خط التغذية الرئيسي يجدد حرمان دير الزور من الكهرباء

يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تعرض الخط الرئيسي قرب مدينة السخنة لأعمال سرقة وتخريب.

وقال مراسل "سوريا الآن" إن الورشات الفنية وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى موقع العطل، وما تزال في أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الموقع نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث مشابهة من تخريب وسلب.

تغذية طارئة للمرافق الحيوية

وأضاف المراسل أنه تم تشغيل عنفات في منشأة التيم لتوليد كهرباء بديلة، لتغذية المرافق الحيوية كالمستشفيات ومحطات المياه، على أن تكون التغذية محدودة إلى حين انتهاء أعمال الإصلاح.

بدورها، قالت مديرية إعلام دير الزور التابعة لوزارة الإعلام السورية، إن "الورشات الفنية باشرت إصلاح خط التوتر العالي (230 ك.ف) في منطقة السخنة بعد تعرضه لاعتداء تخريبي وسرقة تسببت بخروجه عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن محافظة دير الزور".

أمن البادية يلاحق الفاعلين

وأشارت المديرية إلى أن "دوريات أمن البادية تواصل ملاحقة المتورطين في الحادثة بعد فرارهم، بينما تتابع الجهات الأمنية إجراءاتها لتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وبشكل دوري يتعرض الخط المغذي لمحافظة دير الزور في منطقة السخنة في البادية السورية، لعمليات سلب وتخريب من قبل مجهولين، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور عن عطل طارئ أعاد فصل خط (230 ك.ف) المغذي لدير الزور.

وأوضحت الشركة حينها في منشور على حساباتها الرسمية أن "سبب العطل يعود إلى تعرض الخط لأعمال تخريب وسرقة في منطقة السخنة، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة".