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بينها سفينتان معاقبتان.. بيانات ملاحية تؤكد عبور 7 سفن مضيق هرمز

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MUSCAT, OMAN - JUNE 23: A cargo vessel is anchored off the coast of Oman after being stranded for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
سفينة شحن ترسو قبالة سواحل عمان قرب مضيق هرمز (غيتي)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 30/7/2026

عبرت 7 سفن تجارية مضيق هرمز منذ منتصف ليل الخميس حتى وقت إعداد المادة، بينها سفينتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأمريكية، في حين استدارت ناقلة الأسفلت "مارين فلوكس" بعد شروعها في دخول المضيق من جهة خليج عمان، وعادت ولم تكمل رحلتها المعلنة إلى الشارقة.

وتُظهر بيانات ملاحية من منصتي "مارين ترافيك" و"كبلر" -حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة- أن 6 من السفن السبع خرجت من الخليج، في حين دخلت ناقلة الغاز البترولي المسال المعاقبة "كليبر" وحدها، وكانت تبحر فارغة باتجاه ميناء خور الزبير العراقي.

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6 سفن خارجة

وشملت السفن التي خرجت من الخليج ناقلة الغاز الطبيعي المسال "العريش"، وسفينتي البضائع السائبة "أرتاريا" و"يولكوس فيجن"، وناقلة الأسفلت "واي إل دبليو"، إلى جانب سفينتي الشحن "نظامي غنجوي 4″، و"ميداس 7".

وغادرت "العريش" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9325697) قطر باتجاه ميناء قاسم الباكستاني، بعد نحو 25 يوما من تحميل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان.

أما "واي إل دبليو" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9360398) فتُظهر بيانات "كبلر" إبحارها من داخل الخليج باتجاه ميناء الفجيرة، وهو ما يؤكد أن مسارها كان خارجا عبر المضيق.

وتُظهر بيانات "مارين ترافيك" كذلك إبحار "نظامي غنجوي 4″ و"ميداس 7" شمال شرقي المياه الإماراتية باتجاه المضيق، قبل مواصلة خروجهما، من دون ظهور وجهة نهائية معلنة لهما في البيانات التي شملها الرصد.

مسارات السفن في مضيق هرمز منذ منتصف ليل 30 يوليو/تموز (مارين ترافيك)
مسارات السفن في مضيق هرمز منذ منتصف ليل الخميس (مارين ترافيك)

شحنة إيرانية معاقبة

ومن بين السفن الخارجة سفينة البضائع السائبة الإيرانية "أرتاريا" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9226944) وترفع العلم الإيراني.

وتُظهر بيانات الرحلات في "كبلر" أن السفينة حملت شحنة من كريات خام الحديد في ميناء بندر الإمام الخميني الإيراني في 15 يوليو/تموز، ثم خرجت من الخليج باتجاه عُمان، مع موعد وصول متوقع في 3 أغسطس/آب المقبل.

مسار سفينة البضائع "أرتاريا" من إيران وخروجها باتجاه عُمان، 30 يوليو/تموز (كبلر)
مسار سفينة البضائع "أرتاريا" من إيران وخروجها باتجاه عُمان يوم الخميس (كبلر)

وتدرج وزارة الخزانة الأمريكية "أرتاريا" على قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين، وتربطها بشركة خطوط الشحن التابعة لإيران "إيريسل"، كما تصنفها ضمن برامج العقوبات المرتبطة بإيران ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والعقوبات المالية الإيرانية، مع إخضاعها لخطر العقوبات الثانوية.

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وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أدرج السفينة ضمن ممتلكات مرتبطة بـ"إيريسل" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن يضيف إليها في عام 2020 تصنيفي منع الانتشار والعقوبات المالية الإيرانية.

"كليبر" نحو العراق

وفي الاتجاه المقابل، دخلت ناقلة الغاز البترولي المسال "كليبر" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9102198) الخليج عبر المضيق من دون حمولة، متجهة إلى ميناء خور الزبير العراقي، وفق بيانات "كبلر".

مسار الناقلة "كليبر" أثناء دخولها الخليج فارغة باتجاه ميناء خور الزبير العراقي، 30 يوليو/تموز (كبلر)
مسار الناقلة "كليبر" أثناء دخولها الخليج فارغة باتجاه ميناء خور الزبير العراقي اليوم الخميس (كبلر)

وتدرج وزارة الخزانة الأمريكية الناقلة على قائمة العقوبات، وتربطها بشركة "إلفغارد شيبينغ"، كما تسجل لها الاسمين البديلين "كوين لوكا" و"إيغل برايد". وتُظهر بيانات التتبع الحالية رفعها علم نيكاراغوا، مقابل علم غويانا في سجل "أوفاك".

فول صويا إلى إيران

كما خرجت سفينة البضائع السائبة "يولكوس فيجن" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9425148) من المياه الإيرانية باتجاه الفجيرة.

وتكشف بيانات "كبلر" أن السفينة كانت قد حملت شحنة من فول الصويا في محطة باراناغوا البرازيلية في 27 مايو/أيار الماضي، وأفرغتها في ميناء بندر الإمام الخميني في 26 يوليو/تموز الجاري، قبل أن تغادر فارغة باتجاه عُمان والفجيرة.

استدارة قبل الوصول

أما ناقلة الأسفلت "مارين فلوكس" التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية (9272565) فقد بدأت التحرك من منطقة الفجيرة باتجاه مضيق هرمز، وأظهرت بياناتها المعلنة أن وجهتها الشارقة مع وصول متوقع غدا الجمعة.

لكن مسار "مارين ترافيك" يُظهر أن الناقلة غيرت اتجاهها وعادت باتجاه خليج عُمان، من دون أن تكمل عبورها إلى داخل الخليج.

مسار "مارين فلوكس" يظهر تحركها من الفجيرة باتجاه المضيق، ثم استدارتها قبل إكمال العبور إلى الشارقة، 30 يوليو/تموز (مارين ترافيك)
مسار "مارين فلوكس" يُظهر تحركها من الفجيرة باتجاه المضيق ثم استدارتها قبل إكمال العبور إلى الشارقة (مارين ترافيك)

ويأتي هذا الرصد بعد أسابيع من اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز، تخللتها هجمات استهدفت ناقلات وسفن شحن، ودفعت بعض السفن إلى التراجع عن العبور أو إغلاق أجهزة التعريف الآلي أثناء مرورها.

المصدر: الجزيرة

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