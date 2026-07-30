بعد عام من الاحتجاز.. تفاصيل الإفراج عن شابين سوريين من السجون الإسرائيلية

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سراح الشابين السوريين حسام الصفدي ومروان الكريان، بعد عام من اعتقالهما من داخل الأراضي السورية.

وقال مراسل "سوريا الآن" في جنوبي البلاد، إن المعتقلين ينحدران من محافظتي ريف دمشق والقنيطرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت، الخميس الماضي، عن معتقلين اثنين من أبناء محافظتي القنيطرة ودرعا، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقالهما، وبهذا يرتفع عدد السوريين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية إلى أربعة.

أحدهما كان قاصرا

وينحدر المعتقَل المفرج عنه أمس حسام الصفدي من بلدة بيت جن بريف دمشق، وهو عسكري منشق سابقا عن قوات النظام ويعمل في التجارة، وكان قد اعتُقل خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال بالبلدة في 12 يونيو/حزيران 2025.

أمّا مروان الكريان، فقد اعتُقل في 7 يوليو/تموز 2025 وهو لا يزال قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما، وذلك خلال اقتحام الاحتلال لقرى سويسة، والدواية الكبيرة، وعين الزيتون بريف القنيطرة. وشملت الحملة حينها اعتقال 6 سوريين، من بينهم عم الكريان واثنان من أبناء عمومته في قرية الدواية الكبيرة، وبينما أُطلق سراح مروان، لا يزال بقية المعتقلين قيد الاحتجاز.

من جانبها، ذكرت مديرية إعلام القنيطرة أن الإفراج عن الشابين "جاء بمتابعة من الجهات الحكومية المعنية والجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة".

اعتقالات بلا محاكمة

ووفقا لإحصاءات مركز "سجل" – المتخصص في رصد العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا – فإن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 47 سوريا خلال الفترة الممتدة من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ونقل المركز عن أحد المفرج عنهما أنه كان معتقلا في سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي، مؤكدا وجود عدد من المعتقلين السوريين الآخرين داخل السجن نفسه، حيث يُحتجزون دون الخضوع لأي محاكمات وتحت بند "مقاتل غير شرعي".

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وأضاف المفرج عنه – الذي التقى بعدد من المحتجزين السوريين هناك – أن ظروف الاعتقال تتسم بسوء الأوضاع ونقص كميات الطعام المقدمة.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتبرت إسرائيل أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 لم تعد سارية، ودفعت بقواتها للتمركز داخل المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، حيث تنفذ بشكل دوري عمليات دهم تطال مدنيين، إلى جانب عمليات توغل برية.