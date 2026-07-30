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ظهر في عشاء مع نتنياهو.. القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال أنطون صحناوي

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A mock "wanted" poster of Lebanese bank owner Antoun Sehnaoui, left, plastered by depositors protesters outside the Lebanese Central Bank, in Beirut, Lebanon, Friday, Jan. 19, 2024. More than a dozen Lebanese lawyers on Wednesday, July 29, 2026, filed a complaint at the prosecutors' office in Beirut on Wednesday against a prominent local banker, saying he violated the country's laws by meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington this week. (AP Photo/Hussein Malla)
قاض لبناني أصدر أمرا بتعقب واستجواب المصرفي أنطون صحناوي بعد مشاركته في مأدبة عشاء بواشنطن حضرها نتنياهو (أسوشيتد برس)
Published On 30/7/2026

أصدر قاض لبناني أمرا قضائيا قد يقود إلى توقيف رجل الأعمال والمصرفي البارز أنطون صحناوي فور عودته إلى لبنان، على خلفية اتهامات بالتواصل مع مسؤولين إسرائيليين في انتهاك للقوانين اللبنانية التي تحظر أي شكل من أشكال الاتصال مع إسرائيل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية لبنانية، كلف القاضي أحمد رامي الحاج، من محكمة التمييز، أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية بتحديد مكان صحناوي واستجوابه خلال مهلة تمتد 30 يوما، في خطوة جاءت بعد أيام من مشاركته في مأدبة عشاء أُقيمت في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقيم صحناوي حاليا في الولايات المتحدة ، إلا أن القرار القضائي قد يفضي إلى توقيفه بمجرد دخوله الأراضي اللبنانية.

وجاء التحرك القضائي عقب شكوى تقدم بها 20 محاميا لبنانيا إلى مكتب النائب العام في بيروت، طالبوا فيها بملاحقة صحناوي على خلفية مشاركته في اللقاء الذي أثار موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والقانونية اللبنانية.

قضية رجل الأعمال اللبناني تفجرت بعد نشر صورة جمعته بنتنياهو على مأدبة عشاء بواشنطن
قضية رجل الأعمال اللبناني تفجرت بعد نشر صورة جمعته بنتنياهو على مأدبة عشاء بواشنطن (حساب باراك رافيد على إكس)

وتفجرت القضية بعد نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد صورة ومعلومات عبر منصة إكس عن مأدبة عشاء تكريمية أُقيمت في فندق فور سيزونز بواشنطن إحياء لذكرى السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

ووفقا للمنشور، شارك في تنظيم المناسبة كل من صحناوي والمبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس.

وشهدت المناسبة حضور نتنياهو وزوجته سارة، إلى جانب أفراد من عائلة غراهام، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويكتسب اللقاء حساسية خاصة في لبنان في ظل استمرار حالة العداء الرسمية مع إسرائيل، حيث تحظر القوانين اللبنانية على مواطنيها التواصل مع الإسرائيليين تحت طائلة الملاحقة والعقوبات التي قد تصل إلى السجن.

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المصدر: وكالات

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