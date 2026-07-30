الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ غارات جوية داخل إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة قوية لإيران.

وكتبت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس "بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في بندر عباس وفي جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف طهران ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن.

وأضاف ترمب لصحفيين ⁠في البيت الأبيض "إذن جاء دورنا". وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى ⁠اتفاق في مرحلة ما، "لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية.