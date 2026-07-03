نكات ترمب الارتجالية تشعل برنامجا تقدمه زوجة نائب الرئيس

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حلقة بودكاست مع أوشا فانس زوجة نائب الرئيس الأمريكي، وحفلت الحلقة بتعليقات ارتجالية لترمب حول رؤساء أمريكا السابقين.

وللسيدة الثانية في أمريكا برنامج حواري عبر الإنترنت مخصص لقراءة الكتب المصورة للأطفال، وخلال الحلقة التي بُثت اليوم على موقع يوتيوب، خرج ترمب كعادته عن النص وسخر من أسلافه حتى إنه سخر من نفسه.

وقرأ ترمب كتابا بعنوان "الرؤساء يلعبون" يتضمن رسومات لرؤساء أمريكا وهم يستمتعون بالرياضة والترويح عن أنفسهم داخل البيت الأبيض وحدائقه.

وعندما سألته أوشا فانس عما إذا كان لديه متسع من الوقت للقراءة من أجل المتعة خلال فترة رئاسته، أجاب بأنه ينتهي به المطاف في الغالب بقراءة الصحف، مضيفا "عادة ما أقرأ القصص المكتوبة عن نفسي".

وأبدى ترمب ملاحظات عن الرؤساء السابقين، وأطلق بعض النكات، خلال تقليبه لصفحات الكتاب.

أوصاف ساخرة ونكات رئاسية

ونال باراك أوباما، الذي طالما كان هدفا لسخرية ترمب، نصيبه من التعليقات؛ إذ ظهر في الكتاب برسم توضيحي وهو يلعب كرة السلة. وشكك ترمب في أن يكون أوباما لاعبا جيدا لكرة السلة، مشيرا إلى أن رياضة أوباما المفضلة هي الغولف، ومستدركا بسخرية "لكنه لن يشارك في بطولة الماسترز قريبا".

وفي حين وصف جون كينيدي بأنه "ثاني أكثر الرؤساء وسامة"، فإنه لم يُفصح عمّن يعتقد أنه الرئيس الأكثر وسامة، تاركا ذلك لذكاء المشاهد. أما عندما وصل إلى صفحة تعرض رسما لبيل كلينتون وهو يركض في مضمار الجري الذي أنشأه في البيت الأبيض، قال ترمب "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك أبدا"، قبل أن يضيف تعليقا على كلينتون "لكنني أحبه كثيرا".

وتأمل ترمب في فكرة ركوب الخيل بعد رؤية صورة لأبراهام لينكولن يمتطي حصانا، وقال "هذا رائع، أود ركوب الخيل أيضا ، لكنه استدرك بأن السقوط من فوق الخيول ليس أمرا جيدا، مقترحا حلا بديلا بأن يمتطي حصانا كبيرا في السن يكون بطيئا وكسولا للغاية".

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وأثارت صورة لجون كوينسي آدامز وهو يسبح في نهر "تايبر كريك" -الذي كان يمر عبر الساحة الجنوبية للبيت الأبيض آنذاك- تعليقا من ترمب أشار فيه إلى مشروعه الجديد قائلا "أعتقد أننا نبني قاعة احتفالات جميلة فوقه".

حديث عن الرشاقة

ودفعت الأنشطة البدنية لبعض الرؤساء ترمب للتفكير في بنيته الجسدية، فعندما رأى جيرالد فورد يسبح قال "لا أعرف ما إذا كان مظهري سيبدو جيدا بملابس السباحة، لم أرتدي ملابس سباحة منذ فترة طويلة".

أما ويليام هوارد تافت، الذي عُرف بضخامته، فقال عنه ترمب إنه "كان أضخم رؤسائنا وزنا". وتابع، يجب أن أكون حذرا لأنني لا أريد تحطيم رقمه القياسي.

نصيحة غامضة للأطفال

وإلى جانب تشجيعه الأطفال على الحفاظ على لياقتهم البدنية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة بدت غامضة إلى حد ما، وذلك ردا على سؤال السيدة الثانية حول النصيحة التي يود توجيهها للأطفال بشأن أسباب الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

فقد قال ترمب "لدينا بلد عظيم، لكنه يقف الآن على حافة الهاوية، فقد يسلك هذا الاتجاه أو ذاك، وأنتم تدركون ذلك، ولكننا سنجعله يسير في الاتجاه الصحيح، وسنجعل أمريكا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".