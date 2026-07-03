أخبار|باكستان

مأساة في باكستان.. 40 قتيلا إثر سقوط حافلة في واد سحيق

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Rescue workers and volunteers cover bodies after recovering them after an overcrowded passenger bus plunged from a highway into a rocky ravine, in Dana Sar, a remote area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces, in southwestern Pakistan, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Zain Ullah)
عمال الإنقاذ ينتشلون الجثث بعد سقوط حافلة مكتظة بالركاب جنوب غربي باكستان (أسوشيتد برس)
Published On 3/7/2026

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد ضيق وسحيق جنوب غربي باكستان، حسب ما أفادت به السلطات.

وقال الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان المحلية شاهد ريند إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها، وسقطت في الوادي بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، أثناء رحلة كانت تقل ركابا.

وأشار إلى أن عمال الإنقاذ يحاولون تحديد هويات القتلى، ويعالجون المصابين.

Rescue workers and volunteers cover bodies after recovering them after an overcrowded passenger bus plunged from a highway into a rocky ravine, in Dana Sar, a remote area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces, in southwestern Pakistan, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Zain Ullah)
مسؤول في الشرطة رجّح أن السرعة الزائدة كانت سببا محتملا للحادث (أسوشيتد برس)

وكانت الحافلة المتجهة إلى إسلام آباد قادمة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وتقل 48 راكبا.

وأضاف ريند أن الحافلة لم تكن تحمل ركابها فقط، بل أقلت أيضا ركابا من حافلة أخرى كانت قد تعطلت، مما جعل الحافلة مكدسة.

وقال مسؤول في الشرطة إن السرعة الزائدة كانت سببا محتملا للحادث، لكن التحقيق سيحدد السبب الدقيق وراء الحادث القاتل.

Rescue workers and volunteers transport an inured victim at a hospital after an overcrowded passenger bus plunged from a highway into a rocky ravine, in Dana Sar, a remote area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces, in southwestern Pakistan, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Zain Ullah)
الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة إسلام آباد قادمة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وتقل 48 راكبا (أسوشيتد برس)

بدوره، أفاد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ فضل دين بأن مسؤولي الإنقاذ استخدموا أدوات قطع وآلات لانتشال الجثث والمصابين من الحافلة، إذ أدى السقوط إلى سحق هيكل المركبة.

وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان سرفراز بوغتي، في بيان، عن أسفه على حالات الوفاة، وأمر السلطات بضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.

يُشار إلى أن حوادث الطرق أمر شائع في باكستان، بسبب الحالة السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور وممارسات القيادة غير الآمنة، لا سيما في المناطق الجبلية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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