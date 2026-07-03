مأساة في باكستان.. 40 قتيلا إثر سقوط حافلة في واد سحيق

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد ضيق وسحيق جنوب غربي باكستان، حسب ما أفادت به السلطات.

وقال الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان المحلية شاهد ريند إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها، وسقطت في الوادي بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، أثناء رحلة كانت تقل ركابا.

وأشار إلى أن عمال الإنقاذ يحاولون تحديد هويات القتلى، ويعالجون المصابين.

وكانت الحافلة المتجهة إلى إسلام آباد قادمة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وتقل 48 راكبا.

وأضاف ريند أن الحافلة لم تكن تحمل ركابها فقط، بل أقلت أيضا ركابا من حافلة أخرى كانت قد تعطلت، مما جعل الحافلة مكدسة.

وقال مسؤول في الشرطة إن السرعة الزائدة كانت سببا محتملا للحادث، لكن التحقيق سيحدد السبب الدقيق وراء الحادث القاتل.

بدوره، أفاد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ فضل دين بأن مسؤولي الإنقاذ استخدموا أدوات قطع وآلات لانتشال الجثث والمصابين من الحافلة، إذ أدى السقوط إلى سحق هيكل المركبة.

وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان سرفراز بوغتي، في بيان، عن أسفه على حالات الوفاة، وأمر السلطات بضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.

يُشار إلى أن حوادث الطرق أمر شائع في باكستان، بسبب الحالة السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور وممارسات القيادة غير الآمنة، لا سيما في المناطق الجبلية.