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"سجون عائمة".. آلاف البحارة العالقين بمضيق هرمز ينتظرون الإنقاذ

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MUSCAT, OMAN - JUNE 23: Indian sailors go about their day after being stranded onboard their cargo vessel for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking, leaving the ship anchored off the coast of Oman around Qaboos Port on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The cargo vessel carries sugar and wheat. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
أكثر من 8 آلاف بحّار ينتظرون الخروج من مضيق هرمز بعد 4 أشهر من حرب إيران (غيتي)
خميس بن بريك
Published On 3/7/2026

يخوض آلاف البحّارة سباقا مع الزمن للخروج من مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه المنظمة البحرية الدولية جهودها لإجلاء نحو 11 ألفا منهم، بعدما تحولت سفنهم التجارية إلى "سجون عائمة" تفتقر إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية.

وبحسب بيانات نشرتها المنظمة على موقعها الإلكتروني، أسفرت خطة إجلاء البحارة حتى الآن عن إجلاء 136 سفينة، وإنقاذ نحو 2900 بحار تجاوزت فترة حصار بعضهم أكثر من أربعة أشهر، في حين ظل نحو 8000 بحار عالقا في المياه.

وشرعت المنظمة في 23 يونيو/حزيران الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام في تنفيذ خطة الإجلاء بعد نحو أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، ودفعت طهران إلى إغلاق مضيق هرمز.

Tankers and cargo vessels are seen in the Gulf of Oman, along shipping routes linking the Strait of Hormuz and the Arabian Sea, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo)
آلاف البحارة ما زالوا محاصرين رغم الهدنة الأمريكية الإيرانية (أسوشيتد برس)

وينتظر البحارة العالقون بفارغ الصبر فرصة لإنقاذهم إلا أن خطة إجلائهم توقفت مؤقتا إلى حين الحصول على الضمانات الأمنية اللازمة من جميع الأطراف وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن المتحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية ناتاشا براون.

ويأتي تعليق خطة المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن العالقة عقب تعرّض سفينة لهجوم في خليج عُمان عبرت مضيق هرمز، ولم تبحر ضمن إطار الإجلاء الذي تنظمه المنظمة ونشرت تفاصيله لجميع السفن العالقة على موقعها الإلكتروني.

وقد أعادت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو/حزيران الماضي التفاؤل بعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز لمدة 60 يوما في انتظار استكمال المفاوضات بين الطرفين حول الملف النووي، مما قد يسمح بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويعلق البحارة العالقون آمالا على المفاوضات الراهنة لإنهاء الأزمة، مع أن الطريق نحو عقد اتفاق نهائي لوقف الحرب لا يزال طويلا رغم إحراز تقدم بالمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في الدوحة.

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ويخشى البحارة الذين قضوا أكثر من 3 أشهر على الأقل في ظروف قاسية أن يضطروا للبقاء لفترات أطول بعيدا عن عائلاتهم ما قد يزيد معاناتهم النفسية، في وقت يعتمدون فيه على مساعدات خارجية للحصول على الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

FILE PHOTO: The damaged stern of a bulk carrier operated by South Korean shipper HMM, after it was struck by two unidentified objects on May 4 while stranded in the Strait of Hormuz, in this handout picture released on May 10, 2026. South Korean Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
جانب من تعرض إحدى السفن في مضيق هرمز لاعتداء (رويترز)

 

وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن بعض البحارة العالقين في مياه الخليج أنهم اضطروا أثناء تقطّع السبل بهم جراء الحرب إلى التقشف في استهلاك الطعام والماء، خوفا من عدم قدرتهم على إعادة التموين وصعوبة وصول المساعدات إليهم.

لا تتوقف الأزمة عند حدود التقشف في الأكل والشرب بل تتفاقم مع تسجيل إخلالات في احترام حقوق البحارة بشكل ملحوظ على متن السفن المملوكة لشركات صغيرة، حيث يجد البحارة أنفسهم محرومين من الحقوق الأساسية، وفق وكالة بلومبيرغ.

كما تفيد الوكالة بأن العديد من البحارة العالقين شارفت عقود عملهم على الانتهاء، مما يفرض ضرورة استبدالهم بطواقم جديدة. غير أن تعطل حركة الملاحة وصعوبة عمليات التناوب في ظل الوضع الأمني الراهن يعقّدان هذا الإجراء.

MUSCAT, OMAN - JUNE 23: An Indian sailor stretches his body as he goes about his day after being stranded aboard an oil tanker for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking, leaving the ship anchored off the coast of Oman on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
أحد البحارة العالقين في مضيق هرمز رغم توقف القتال (غيتي)

ومن جهة أخرى، أوقفت بعض الدول في الخليج بما فيها العراق والكويت إصدار التأشيرات لفترات قصيرة مع تدهور الوضع الأمني، مما حال دون تمكن البحارة الراغبين في النزول إلى البر للعودة إلى ديارهم من مغادرة سفنهم، حسبما أفادت بلومبيرغ.

وتتفاقم هذه المصاعب في ظل المخاوف من تجدد القتال، بعدما أسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن 14 بحّارا وتعرّض أكثر من 40 سفينة تجارية لهجمات، وفق ما أكده رئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز في بيان نشرته المنظمة.

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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