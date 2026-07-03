استشهاد طفل وإصابة اثنين بنيران الاحتلال أثناء تعبئتهم الماء في غزة

استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما في أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة.

وأفاد مستشفى المعمداني بأن المسيرة استهدفت الشهيد والمصابين خارج مناطق سيطرة الاحتلال.

وقال جهاز الدفاع المدني -في بيان- إن الشهيد والمصابين من عائلة طوطح وإن مسيرة من نوع كواد كابتر استهدفتهم في أثناء وجودهم خلف مسجد العمري.

وفي وسط القطاع، أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى، استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح.

وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع مرور ألف يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، حيث يدفع الغزيون كلفة إنسانية باهظة بين القتل والإصابة وفقدان الأقرباء والنزوح والحرمان من الرعاية الصحية.

كما تأتي بالتزامن مع استمرار إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما أسفر عن استشهاد 1059 فلسطينيا وإصابة 3429 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة، خلّفت نحو 73 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 173 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.