ترمب: نتفاوض مع إيران وهدف المواجهة معها نزع سلاحها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المواجهة مع إيران "ليست حربا بحد ذاتها، بل عملية تهدف إلى نزع السلاح النووي"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني وإنما إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب لشبكة سي إن بي سي أنه يقود منذ نحو أربعة أشهر جهودا لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق". وكشف أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع طهران، معتبرا أن إيران "وافقت على كل المطالب الأميركية تقريبا".

وقال ترمب إن الولايات المتحدة حققت "حسما عسكريا كاملا" ضد إيران خلال أربعة أشهر، مؤكدا أن طهران "مهزومة تماما عسكريا" وأن ما تبقى لديها من صواريخ "يمكن تدميره".

كما قال إن القوات الأمريكية وجهت ضربات قوية لإيران على مدى 3 ليال متتالية خلال الأسبوعين الماضيين ردا على استهداف سفينة بمسيّرة.

كما قال ترمب إن الولايات المتحدة دمرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي، مضيفا أن إيران باتت "دون أي شبكة رادار"، كما اعتبر أن "القوة العسكرية الإيرانية انتهت"، واصفا التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع طهران بأنها "أخبار كاذبة".

استمرار التفاوض

وقال ترمب "نتفاوض حاليا مع إيران وأعتقد أنها وافقت على كل مطالبنا تقريبا"، مشيرا إلى أن القادة الإيرانيين الحاليين "أكثر عقلانية" وأن هناك توافقا معهم، معتبرا أن ذلك يمثل تغييرا في النهج، لكنه شدد مجددا على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام.

واتهم ترمب إيران بممارسة "البلطجة" في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب "ضعف الرؤساء السابقين"، كما جدد انتقاداته للرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلا إنه سلم طهران 1.7 مليار دولار نقدا استُخدمت في تطوير الأسلحة والصواريخ.

ناقلات هرمز

وأضاف أن الولايات المتحدة نفذت عملية استمرت شهرا ونصف الشهر لتأمين حركة النفط، قائلا" أخرجنا على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعنا ارتفاع سعر البرميل لـ350″

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وأضاف أن قوات بلاده تمكنت من "إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل".