ترمب: أخرجنا 22 ناقلة نفط من مضيق هرمز في ليلة واحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل".

وأضاف ترمب -لـ"شبكة سي إن بي سي"- أن الجيش الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي منع ارتفاع سعر البرميل إلى 350 دولارا، مشددا على أنه لا يريد أن يقترن اسمه بإدخال أمريكا والعالم في كساد اقتصادي كبير كما فعل الرئيس الأمريكي الراحل هيربرت هوفر.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة حققت "حسما عسكريا كاملا" ضد إيران خلال أربعة أشهر، مؤكدا أن طهران "مهزومة تماما عسكريا" وأن ما تبقى لديها من صواريخ "يمكن تدميره".

كما قال إن القوات الأمريكية وجهت ضربات قوية لإيران على مدى 3 ليال متتالية خلال الأسبوعين الماضيين ردا على استهداف سفينة بطائرة مسيّرة.

كما قال ترمب إن الولايات المتحدة دمرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي، مضيفا أن إيران باتت "دون أي شبكة رادار"، كما اعتبر أن "القوة العسكرية الإيرانية انتهت"، واصفا التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع طهران بأنها "أخبار كاذبة".

أهداف المواجهة

وشدد الرئيس الأمريكي على أن المواجهة مع إيران "ليست حربا بحد ذاتها، بل عملية تهدف إلى نزع السلاح النووي"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني وإنما إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد ترمب أنه يقود -منذ نحو أربعة أشهر- جهودا لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق". وكشف أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع طهران، معتبرا أن إيران "وافقت على كل المطالب الأميركية تقريبا".

وقال ترمب "نتفاوض حاليا مع إيران وأعتقد أنها وافقت على كل مطالبنا تقريبا"، مشيرا إلى أن القادة الإيرانيين الحاليين "أكثر عقلانية" وأن هناك توافقا معهم، معتبرا أن ذلك يمثل تغييرا في النهج، لكنه شدد مجددا على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام.

إعلان

واتهم ترمب إيران بممارسة "البلطجة" في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب "ضعف الرؤساء السابقين"، كما جدد انتقاداته للرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلا إنه سلّم طهران 1.7 مليار دولار نقدا استُخدمت في تطوير الأسلحة والصواريخ.