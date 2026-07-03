شاهد.. كيف أعدت حماس سلاح المدفعية قبل هجوم 7 أكتوبر؟

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق مشاهد من تطوير سلاح المدفعية التابع لها في مدينة غزة، وتضمن المقطع نعياً رسمياً للشهيد القائد محمد محمود جرادة، الذي ارتقى في 8 يوليو/تموز 2024.

مسيرة إعداد وتطوير

أظهرت المشاهد لقطات حصرية من مناورات سلاح المدفعية، والتي تخللها إطلاق صواريخ وقذائف هاون خلال فترة الإعداد التي سبقت معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وثقت اللقطات مشاركة الشهيد جرادة، الذي كان يحمل رتبة قائد كتيبة ويشغل مهام قائد سلاح المدفعية في لواء غزة، في عمليات إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه تحشدات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل القطاع.

رسائل ما قبل المعركة

وعرض المقطع تسجيلات وكلمات للشهيد جرادة خلال مخاطبته لجنود كتيبته قبل انطلاق المعركة، حيث ظهر قائلاً: "بذلنا ما نستطيع، فترات وسنوات طويلة من الإعداد والتجهيز، كل معركة والتي تليها يجب أن ستكون هناك مفاجآت وتصاعد في وتيرة الهجمات".

وأضاف في رسالة تحفيزية لمقاتليه: "النصر قاب قوسين أو أدنى، وبإذن الله تعالى بسواعدكم الرامية، ونخبتنا المقتحمة، سندخل عليهم الباب".

وتوعد جرادة القوات الإسرائيلية بكثافة نارية غير مسبوقة، مصرحاً: "ستكون النيران مضاعفة وكبيرة جداً عما رأيتموه في التدريب، وهذا ما عودتنا عليه كتائب القسام، حمم النار التي ستصب على العدو ستكون كبيرة". وترافق ذلك مع عرض للقطات لإطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المدن الإسرائيلية.

رفقة القادة الشهداء

ولفت المقطع الانتباه بظهور الشهيد جرادة برفقة كوكبة من قادة كتائب القسام الذين استشهدوا في عمليات اغتيال أو خلال مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال.

وبرز من بين هؤلاء القادة القائد السابق لهيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد، والقائد البارز الشهيد رائد سعد، والمهندس البارز جمال الزبدة، والقائد أيمن صيام، وقائد كتيبة الشجاعية وسام فرحات، والقائد باسم عيسى، إلى جانب عدد من القادة الميدانيين الآخرين.

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رشقات صاروخية ضخمة

في رسالة صوتية مسجلة فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال الشهيد محمد الضيف، القائد العام لهيئة أركان كتائب القسام: "نعلن بدء عملية طوفان الأقصى بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو". وأضاف أن هذه الضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال أول 20 دقيقة من العملية.

وقال محللون عسكريون إن الضربة الصاروخية لم تكن عملية مستقلة، بل مثلت ركيزة أساسية في الخطة العسكرية الشاملة، وحققت عدة أهداف تكتيكية ساهمت في نجاح الاقتحام البري؛ من بينها إغراق القبة الحديدية، وتوفير مظلة نارية، وتحييد أجهزة المراقبة وسلاح الجو، وخلق حالة من الفوضى والارتباك. وقد أوقعت الرشقات الصاروخية قرابة 20 قتيلاً إسرائيلياً بينهم جنود وأصيب العشرات.