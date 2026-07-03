سوريا.. هجوم على نقاط للأمن الداخلي في السويداء

ذكرت قناة الإخبارية السورية، اليوم الجمعة، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوبي سوريا.

ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمّها، قولها إن هذه المجموعات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه نقاط تمركز عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة تل حديد غربي السويداء.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية عن حجم الخسائر أو طبيعة الاشتباكات، ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجهات المعنية حول الحادث.

كما أفاد، مراسل منصة سوريا الآن بوقوع إصابات في صفوف ما يُسمى "الحرس الوطني"، جراء استهداف نقاطهم من قبل الأمن الداخلي بريف السويداء الغربي.

يأتي ذلك في سياق توترات أمنية تشهدها بعض مناطق السويداء جنوبي سوريا، حيث تكررت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف لنقاط ودوريات الأجهزة الأمنية من قِبل مجموعات مسلحة.

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلّفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق، وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات المسلحة على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.