جزيرة وسط بحر من المستوطنات.. كيف ابتلع الاحتلال نصف مساحة "نحالين"؟

تتواصل أعمال التوسع الاستيطاني في بلدة نحالين غرب بيت لحم، بشق طرق جديدة وتوسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة، في وقت يقول فيه السكان إن هذه المشاريع ضيقت وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وقلّصت المساحات المتاحة لهم.

وأكد رئيس بلدية نحالين، نعيم فنون للجزيرة، أن هذا التوسع الاستيطاني الذي تشهده البلدة يهدف للسيطرة على مزيد من الأراضي، موضحاً أن مساحتها تقلصت من نحو 24 ألف دونم إلى قرابة 12 ألفاً.

وأضاف أن نحالين أصبحت محاطة بأربع مستوطنات، تتخللها بؤر استيطانية، حتى تحولت إلى "جزيرة وسط بحر من المستوطنات".

وأشار فنون إلى أن الأوضاع ازدادت تعقيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما أصبح المزارعون يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى أراضيهم الزراعية، موضحاً أن من يتمكن من الوصول إليها يتعرض للاعتقال أو الاحتجاز والمضايقة.

وأضاف أن البلدة أصبحت محاصرة أيضاً بالبوابات العسكرية التي وضعت عند مداخلها، إلى جانب الحصار الذي يفرضه التوسع الاستيطاني.

وصول محفوف بالمخاطر

من جانبه، قال المزارع أبو معاذ إن الوصول إلى الأرض أصبح محفوفاً بالمخاطر، ما دفع بعض المزارعين إلى التوجه إليها ليلاً للعناية بالأشجار وتقليمها.

وأضاف أن معظم الأراضي المحيطة بالبلدة أصبحت خارج متناول أصحابها، مع استمرار التوسع الاستيطاني والإجراءات التي حدّت من حركة السكان.

بدوره، قال المزارع حسين شكارنة إن المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، مشيراً إلى أن البؤر الاستيطانية الرعوية الجديدة تؤثر بشكل مباشر في الأراضي الزراعية، بعد أن باتت تستخدم كمراعٍ لأغنام المستوطنين، وهو ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل وإلحاق أضرار بالأراضي.

وأضاف شكارنة أن المزارعين الذين يتمكنون من الوصول إلى أراضيهم قد يتعرضون للاحتجاز أو التحقيق، معتبراً أن هذه الإجراءات، إلى جانب التوسع الاستيطاني، تزيد من القيود المفروضة على أصحاب الأراضي في البلدة.

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ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1175 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و919 واعتقال نحو 24 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.