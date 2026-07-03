توغل إسرائيلي بوادي الرقاد بريف درعا الغربي

توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي- اليوم الجمعة – في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للجنوب السوري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز "سجل" الذي يوثق العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات عسكرية توغلت صباح اليوم في وادي الرقاد بحوض اليرموك.

وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت، فجر الخميس، محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي، في تصعيد هو الأول من نوعه بعد المواجهات الأخيرة التي شهدتها القرية.

ويوم الأحد الماضي، شهدت قرية عابدين توترا عسكريا، بدأ إثر توغل قوات إسرائيلية على مداخلها وتلة المغر القريبة، ما فجر حالة غضب شعبي.

وتطورت الأحداث هناك حين أقدم مسلحون على إطلاق النار نحو القوة الإسرائيلية أثناء انسحابها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عابدين كما استهدفت مروحيات الاحتلال الأحياء السكنية بالرشاشات الثقيلة، ما اضطر العديد من العائلات إلى النزوح من القرية إلى المناطق المحيطة.

وإثر التصعيد الأخير، أدانت الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية، واصفة إياها بالانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، والتي طالت محافظتي القنيطرة ودرعا بالقصف والتوغل، متسببة بحالة من الرعب بين المدنيين.

كما انضمت كل من قطر والسعودية والأردن إلى مواقف الإدانة، مؤكدة رفضها للتصعيد الإسرائيلي، ومجددة دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.