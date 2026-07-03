ترمب يفتح النار على الناتو: علاقاتنا أحادية وغير متبادلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "من السخيف" استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية" مع حلف الناتو.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال، الخميس، "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو "ليست متبادلة".

وتأتي تصريحات ترمب قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة، ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأمريكي إلى القمة بعد أن انتقد بشدة ردود أفعالهم على حربه مع إيران.

ورغم إبرام الاتفاق مع إيران، فإن الوضع لا يزال متوترا، وأي تصعيد سرعان ما يلقي ظلاله على القمة، إذ وصف ترمب الحلف في وقت سابق بـ"نمر من ورق" في إشارة إلى استيائه من ردود أفعال أوروبا، عندما قيدت دول عدة استخدام القوات الأمريكية قواعدها.

هل ستنجح القمة؟

وأعرب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتاكر، الأربعاء، عن ثقته بأن قمة الحلف المقبلة في أنقرة ستكون "ناجحة جدا".

وأشار إلى تعهد الرئيس الأمريكي برفع نسبة الإنفاق الدفاعي لدى حلفاء الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن قمة أنقرة ستكون "مقياسا حقيقيا للتقدم المحرز" في هذا الإطار.

ويرى ويتاكر أن الهدف هو مواصلة نقل عبء الدفاع التقليدي في أوروبا إلى حلفاء الناتو، مشددا على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتابع أن النقاشات لن تقتصر على الإنفاق فقط، بل ستشمل القدرات العسكرية، وأن الأهم ليس حجم الإنفاق بل نوع القدرات التي يتم اكتسابها من خلاله.

وأضاف أن هذه القدرات يجب أن تدعم التحول في تقاسم الأعباء داخل أوروبا.