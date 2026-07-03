"القسام" تبث مشاهد استشهاد أحد مقاتليها أثناء تنفيذه كمينا ضد قوات الاحتلال

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد مصورة توثق لحظة استشهاد المقاتل حمدي محمد أبو طه أثناء تنفيذه كمينا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب.

ونشرت القسام لقطات من عمليات قتالية شارك فيها أبو طه -المنحدر من محافظة خان يونس– خلال معركة طوفان الأقصى، حيث نفذ كمائن استهدفت آليات الاحتلال المتوغلة في القطاع.

وأظهرت المشاهد المقاتل حمدي أبو طه وهو يستهدف آليات إسرائيلية بقذيفة عقب خروجه من نفق رفقة مقاتل آخر، إذ حقق إصابة في المركبات العسكرية وأشعل النيران فيها.

ووثقت اللقطات اندلاع اشتباكات عقب الهجوم على آليات الاحتلال حيث استشهد المقاتل أبو طه في 30 سبتمبر/أيلول 2024، أثناء عودته إلى النفق إثر إصابته خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووُلد أبو طه في 10 فبراير/شباط 1997، ويعدّ أحد منتسبي كتيبة أسامة بن زيد (الجنوبية) في لواء خان يونس بكتائب القسام.

ونفذت كتائب القسام -خلال نحو عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023- هجمات وعمليات استهدفت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أوقعت مئات القتلى وأصابت آخرين، إضافة إلى تدميرها دبابات وعربات وآليات عسكرية مختلفة.

وخلال العدوان، بثت كتائب القسام مشاهد مصورة للعديد من الكمائن التي نفذها مقاتلوها -وبعضها من مسافة صفر- ضد قوات الاحتلال والآليات التي توغلت داخل أحياء غزة.