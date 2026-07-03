الشيباني: زيارتي لطرابلس وفاء لمن وقفوا مع الثورة السورية

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء الخميس، محادثات مع مفتي طرابلس والشمال اللبناني محمد طارق إمام، ونواب وممثلين عن الطوائف الدينية وفعاليات اقتصادية واجتماعية، تناولت "تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية.

واختتم الشيباني زيارته للبنان بزيارة طرابلس وسط استقبال شعبي ترحيبا بأول زيارة لمسؤول سوري للمدينة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

استقبال شعبي

وتجمع مئات اللبنانيين أمام دار الفتوى في طرابلس في استقبال ووداع الشيباني، مرددين هتافات الدعم والتأييد للحكومة السورية.

بدوره قدم الشيباني الشكر لأهل طرابلس "على حفاوة الاستقبال"، وقال "إن هذه الزيارة تعد وفاءً لهم هم الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية بكل تقدير وتحية".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الخارجية السوري وصفه للقاء بأنه "كان مميزا، ضم كل التنوع في عاصمة الشمال، عاصمة العلم والعلماء" مضيفا أن "الحديث كان مفيدا جدا، إذ تخلله تقابل في الرؤى، ونطمح أن يكون اللقاء مناسبة لتعزيز العلاقة السورية-اللبنانية لما فيه خير البلدين".

بدوره، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري: "إن الزيارة مهمة لأن فيها انفتاحا على جميع الناس والاتجاهات اللبنانية في المجموعات الروحية اللبنانية" مضيفا "هذا دليل على أن سوريا تريد أن تنفتح على لبنان وعلى جميع اللبنانيين من دون أن تتدخل في الشؤون اللبنانية".

وقال متري -ردا على سؤال عن تقييمه لزيارة الشيباني وتصريحاته فيما يتعلق باحتمال التلاقي مع حزب الله-: "لقد أبدى الوزير الشيباني انفتاحا على جميع اللبنانيين وطوى صفحة الماضي وأحقاده، وينظر إلى المستقبل، إلى المصلحة اللبنانية-السورية، والقيادة السورية الجديدة لم تقبل ولا مرة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

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وتجمع مئات اللبنانيين أمام دار الفتوى في طرابلس في استقبال ووداع الشيباني، مرددين هتافات الترحيب به وتأييد الحكومة السورية.

وسبق الزيارة استعدادات واسعة في طرابلس لاستقبال الشيباني، حيث جرى تعليق لافتات على الطرقات الرئيسية ترحب بزيارة الوزير السوري إلى عاصمة الشمال اللبناني وثانية كبرى مدن البلاد.

وعقد الشيباني، خلال زيارته لبنان الخميس، لقاءات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام تناولت "ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وصون سيادة البلدين، إلى جانب تفعيل التنسيق الاقتصادي المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون".

كما التقى الشيباني مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وكان الشيباني زار بيروت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على رأس وفد رسمي، ضمن مسار يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.