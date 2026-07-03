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الجزائريون يسجّلون أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية

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epa13079880 An Algerian man casts her ballot at a polling station during parliamentary elections in Algiers, Algeria, 02 July 2026. The electorate, including diaspora voters, comprises 24,727,041 registered voters. The elections will elect the 407 members of the tenth legislature of the National People’s Assembly (APN), who will serve five-year terms. EPA/MOHAMED MESSARA
الجزائريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (الأوروبية)
Published On 3/7/2026

عرفت الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الخميس، في الجزائر أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ لم تتعد 20.79% من الناخبين، من نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لعام 2021 لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بلغت 30% وفاز بها آنذاك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وسيتم الإعلان عن الأحزاب والقوائم الفائزة فور تلقي آخر محضر للنتائج من آخر مركز تصويت بالخارج وفق الآجال المحددة، وحسب كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وبعد فرز أصوات الناخبين في الداخل والخارج، تحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع للمحكمة الدستورية التي تفصل فيها، ثم تعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من تسلمها.

epa13079869 An Algerian woman picks up ballot papers before voting during parliamentary elections in Algiers, Algeria, 02 July 2026. The electorate, including diaspora voters, comprises 24,727,041 registered voters. The elections will elect the 407 members of the tenth legislature of the National People’s Assembly (APN), who will serve five-year terms. EPA/MOHAMED MESSARA
عزوف كبير عن الانتخابات التشريعية في الجزائر (الأوروبية)

حملة باهتة

ولم تعرف الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الحالية النشاط نفسه الذي تعوّد عليه الجزائريون في الاستحقاقات السابقة. وكان العزوف عن المشاركة من أبرز سماتها.

ويتوقع مراقبون أن تفوز الأحزاب المقربة من السلطة، مثل جبهة التحرير، في هذه الانتخابات لولاية برلمانية تستمر خمس سنوات. ويتنافس المترشحون للفوز بـ407 مقاعد خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.

epa13079882 An Algerian man casts her ballot at a polling station during parliamentary elections in Algiers, Algeria, 02 July 2026. The electorate, including diaspora voters, comprises 24,727,041 registered voters. The elections will elect the 407 members of the tenth legislature of the National People’s Assembly (APN), who will serve five-year terms. EPA/MOHAMED MESSARA
الجزائريون يسجلون أضعف إقبال انتخابي (الأوروبية)

رفض قوائم

من جانب آخر، رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم (31 من أصل 108 قوائم) تحت مبررات عدة أبرزها "المال الفاسد"، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت السلطة بأن الكثير من القوائم رُفضت لأسباب أخرى، بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية في القوائم.

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وضمن أبرز القوائم المرفوضة في العاصمة التي تضم 31 مقعدا، قائمة حزب حركة البناء الإسلامي التي يترأسها الوزير السابق عبد القادر بن قرينة أحد أكبر الداعمين للرئيس عبد المجيد تبون. كما رُفضت قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العاصمة، أكبر أحزاب المعارضة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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