القضاء الأمريكي يدين 7 متظاهرين مؤيدين لفلسطين بتهمة إغلاق جسر

أدانت هيئة محلفين في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية سبعة متظاهرين بتُهم تتعلق بعرقلة حركة المرور على جسر غولدن غيت المعروف خلال مظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024.

وشهدت الولايات المتحدة آنذاك احتجاجات واسعة رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وطالب المحتجون بإنهاء دعم واشنطن لحليفتها، وفك ارتباط الجامعات بالشركات الداعمة لإسرائيل.

وقالت بروك جينكينز المدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو، في بيان صدر أمس، إن هيئة المحلفين أدانت المتظاهرين السبعة بارتكاب 6 جنح، تتضمن عرقلة حركة المرور ورفض الانحساب خلال تفريقهم من قِبل الأمن والمشاركة في تجمع غير مرخص فيه.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي، والتي تعني الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة مصحوبة بعمل علني، ومن الممكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى 15 عاما في حال الإدانة بها.

وذكر محامو الدفاع أن المتظاهرين تصرفوا انطلاقا مما اعتبروها مسؤولية أخلاقية لمعارضة الدمار الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالوا إن المتظاهرين قرروا اللجوء إلى أسلوب إغلاق الجسر بعد أن باءت أساليب أخرى، مثل كتابة الرسائل ومناشدة أعضاء الكونغرس، بالفشل.