3 شهداء إثر غارات إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين -اليوم الأربعاء- إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثماني فلسطينيين و16 مصابا بينهم أطفال، إثر قصف بمسيّرة إسرائيلية استهدف مارة في منطقة المجايدة بالمواصي غربي مدينة خان يونس.

كما أفاد المصدر بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس.

وأصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني.

وذكر شهود عيان أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين على البناية، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وإحداث دمار واسع في المنازل والبنايات المحيطة، واندلاع حريق في المنطقة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماده، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وتعرضت البناية نفسها لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة.

وفي وقت سابق، أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه شرق بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بينهم طفلان، إثر قصف بمسيّرة إسرائيلية استهدف عددا من المارة في حي الرمال بمدينة غزة، وفق ما ذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، مما أسفر عن استشهاد 1209 فلسطينيين وإصابة 3943 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.