مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جاي كلايتون مديرا للاستخبارات الوطنية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا على تعيين جاي كلايتون مديرا للاستخبارات الوطنية، رغم تحفظات الديمقراطيين التي تخشى أن يساعد اختيار دونالد ترمب هذا في تدخله في الانتخابات المقبلة.

وسارع الرئيس الأمريكي إلى تهنئته عبر منصته "تروث سوشيال"، كاتبا "جاي رائع بكل المقاييس، وسيقوم بعمل مذهل بصفته مديرا" للاستخبارات.

وتمت الموافقة على تعيين هذا المدعي العام بأغلبية 51 صوتا مقابل 47، وقد جاءت كل الأصوات المعارضة من الديمقراطيين.

وفي الولايات المتحدة ، يتمثل الدور الرئيسي لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في تنسيق عمل الوكالات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، كما يتضمن تقديم تقرير يومي للرئيس.

وشغل كلايتون منصب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال ولاية ترمب الأولى.

ودافع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون عن سجله بصفته مدعيا عاما، وقال "لقد أشرف على ملاحقة إرهابيين قضائيا وعلى صياغة لائحة الاتهام ضد نيكولاس مادورو" الرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية مطلع يناير/كانون الثاني في كاراكاس، والذي يُحاكم في نيويورك.