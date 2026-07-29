عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس
Published On 29/7/2026|
آخر تحديث: 19:00 (توقيت مكة)
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي:
- إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس
- مجتبى خامنئي على قيد الحياة بشكل مؤكد
- لقاء نتنياهو وترمب بحث 3 مسارات تجاه إيران
- المسارات تشمل اتفاقا وضغوطا اقتصادية أو هجوما عسكريا واسعا
- نتنياهو أبلغ ترمب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري
- إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و1600 صاروخ باليستي
- نتنياهو أوضح لترمب أن الوجود بسوريا محدود ويقتصر على احتياجات أمنية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الصحافة الإسرائيلية