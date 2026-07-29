أخبار

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 29/7/2026
|
آخر تحديث: 19:00 (توقيت مكة)

وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي:

  • إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس
  • مجتبى خامنئي على قيد الحياة بشكل مؤكد
  • لقاء نتنياهو وترمب بحث 3 مسارات تجاه إيران
  • المسارات تشمل اتفاقا وضغوطا اقتصادية أو هجوما عسكريا واسعا
  • نتنياهو أبلغ ترمب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري
  • إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و1600 صاروخ باليستي
  • نتنياهو أوضح لترمب أن الوجود بسوريا محدود ويقتصر على احتياجات أمنية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

إعلان