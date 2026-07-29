ضربات أمريكية سعودية في العراق ضد مليشيات موالية لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نُفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان -اليوم الأربعاء- أن الضربات نُفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وضربت "أهدافا تابعة للمليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية".

وأضاف البيان "نؤكد أننا لا نسعى إلى التصعيد إلا أننا سنرد على أي عدوان نتعرض له".

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت بالتنسيق مع القوات السعودية "ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران"، استهدفت "مواقع لوجستية ومخازن أسلحة" شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن الغارات رد على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

ووجه تحذيرا "للحرس الثوري ووكلائه" لوقف هجماتهم لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي.

وقال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن غارات استهدفت معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي البلاد، وتحدث عن انفجار مجهول داخل أحد مقار الحشد الشعبي في محافظة البصرة.

استهداف للسعودية

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، مساء أمس الثلاثاء إن "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران".

وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

بدورها، أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان.

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وأدانت الوزارة "استمرار مليشيات تابعة لإيران في العراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية"، مؤكدة الاحتفاظ بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله "لا صلة لنا بأي مقذوفات أُطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية"، وأضاف "إسناد كل إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات".