حريق في سفينتين للغاز بميناء دمياط المصري

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، وقوع حريق على سفينتين للتغويز وتخزين الغاز في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء.

وقالت وزارة البترول، في بيان، إنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ"، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري للأمن البحري إن طائرة مسيّرة ضربت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط، وذلك استنادا إلى تقييم أولي.

وأوضحت أمبري أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال، وهي مملوكة ومشغّلة من قبل شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال، تعرّضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط.

وفي بيان منفصل، أفادت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ بأن ناقلتَي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نُقلتا إلى خارج منطقة الميناء.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن ناقلات تخزين غاز في ميناء دمياط ربما تعرّضت لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.