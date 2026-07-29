الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران

قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر حسابها بمنصة "إكس" أن "الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، وقال إن "القوات الأمريكية تظل متيقظة وفي حالة تأهب قصوى".

ولم يذكر بيان القيادة المركزية ⁠الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه.

وكان موقع أكسيوس ‌ ‌قد نقل عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران أطلقت ⁠⁠صواريخ ⁠⁠باليستية باتجاه "قاعدة ⁠⁠أمريكية" ⁠⁠في الأردن وأكد ‌‌اعتراض الصواريخ.

بدوره، ذكر مراسل جيروزاليم بوست -نقلا عن مسؤول أمريكي- قوله إن الهجوم الإيراني على "قاعدة أمريكية" في الأردن كان هجوما كبيرا.

في المقابل، أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي -لغاية الآن- بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف فجأة خلال ⁠مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، إن هناك "محادثات ⁠جيدة" جارية مع إيران.