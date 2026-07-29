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أخبار|الأردن

الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران

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FILE - In this photo released by the Iranian Defense Ministry on May 25, 2023, Khorramshahr-4 missile is launched at an undisclosed location, Iran. The U.S. on Oct. 18, imposed sanctions on a group of people and firms based in Iran, China, Hong Kong and Venezuela, tied to the development of Iran's ballistic missile and drone programs. The penalties come as the United Nations' restrictions on Iran missile-related activities under a Security Council Resolution are set to expire, as well as the E.U. restrictions on Iran's ability to obtain nuclear and conventional arms.(Iranian Defense Ministry via AP)
إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورة عسكرية سابقة (أسوشيتد برس)
Published On 29/7/2026
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آخر تحديث: 02:53 (توقيت مكة)

قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر حسابها بمنصة "إكس" أن "الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، وقال إن "القوات الأمريكية تظل متيقظة وفي حالة تأهب قصوى".

ولم يذكر بيان القيادة المركزية ⁠الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه.

وكان موقع أكسيوس ‌ ‌قد نقل عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران أطلقت ⁠⁠صواريخ ⁠⁠باليستية باتجاه "قاعدة ⁠⁠أمريكية" ⁠⁠في الأردن وأكد ‌‌اعتراض الصواريخ.

بدوره، ذكر مراسل جيروزاليم بوست -نقلا عن مسؤول أمريكي- قوله إن الهجوم الإيراني على "قاعدة أمريكية" في الأردن كان هجوما كبيرا.

في المقابل، أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي -لغاية الآن- بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف فجأة خلال ⁠مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، إن هناك "محادثات ⁠جيدة" جارية مع إيران.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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