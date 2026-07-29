شراكة سورية ألمانية لتطوير كليات الهندسة المدنية في 6 جامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ووزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، إطلاق مشروع للتعاون العلمي بين جامعة (دارمشتات التقنية) بألمانيا ‏وست جامعات سورية.

وقالت الوزارة إن "المشروع يشمل جامعات: دمشق، وحلب، ‏وحمص، وإدلب، واللاذقية والجامعة السورية ‏الافتراضية"، ويهدف إلى "تطوير التعليم ‏العالي والمناهج الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات، ‏ووضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين ‏المؤسسات المشاركة".

إعادة الإعمار والتخطيط العمراني

‎وأوضحت الوزارة أن "المشروع يركز على كلية ‏الهندسة المدنية، وخاصة اختصاص هندسة ‏الجيوماتكس وفروعه: الطبوغرافيا، والمعلومات ‏المكانية، والمساحة، والاستشعار عن بعد، والخرائط ‏الرقمية" مضيفة أن "اختصاصات المشروع تشكل ‏أساساً للتحول الرقمي، وإعادة الإعمار، والتوثيق ‏المعماري، والتخطيط العمراني، وإدارة الكوارث".‎

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي- في تعليق على منصة (إكس)- إن "المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ‏التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير التعليم العالي ‏والبحث العلمي في سوريا‎"

وأكد الحلبي أن "هذه الشراكة ستسهم في بناء ‏القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج ‏الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، ‏ويفتح آفاقاً أوسع أمام الجامعات السورية والطلبة ‏والباحثين، في إطار رؤية الوزارة للارتقاء ‏بمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حضورها على ‏المستوى الدولي".‎

وجامعة (دارمشتات التقنية) الألمانية، هي جامعة ‏عامة تأسست عام 1877، وتعد أول جامعة في ‏العالم تخصص قسماً للهندسة الكهربائية فيها عام ‌‏1882، وفي العام التالي أقامت الجامعة أيضاً أول ‏كلية للهندسة الكهربائية في العالم وقدمت أول ‏مساقات الهندسة الكهربائية للطلاب‎.