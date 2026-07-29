شراكة سورية ألمانية لتطوير كليات الهندسة المدنية في 6 جامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ووزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، إطلاق مشروع للتعاون العلمي بين جامعة (دارمشتات التقنية) بألمانيا وست جامعات سورية.
وقالت الوزارة إن "المشروع يشمل جامعات: دمشق، وحلب، وحمص، وإدلب، واللاذقية والجامعة السورية الافتراضية"، ويهدف إلى "تطوير التعليم العالي والمناهج الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات، ووضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين المؤسسات المشاركة".
إعادة الإعمار والتخطيط العمراني
وأوضحت الوزارة أن "المشروع يركز على كلية الهندسة المدنية، وخاصة اختصاص هندسة الجيوماتكس وفروعه: الطبوغرافيا، والمعلومات المكانية، والمساحة، والاستشعار عن بعد، والخرائط الرقمية" مضيفة أن "اختصاصات المشروع تشكل أساساً للتحول الرقمي، وإعادة الإعمار، والتوثيق المعماري، والتخطيط العمراني، وإدارة الكوارث".
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي- في تعليق على منصة (إكس)- إن "المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا"
وأكد الحلبي أن "هذه الشراكة ستسهم في بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الجامعات السورية والطلبة والباحثين، في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حضورها على المستوى الدولي".
وجامعة (دارمشتات التقنية) الألمانية، هي جامعة عامة تأسست عام 1877، وتعد أول جامعة في العالم تخصص قسماً للهندسة الكهربائية فيها عام 1882، وفي العام التالي أقامت الجامعة أيضاً أول كلية للهندسة الكهربائية في العالم وقدمت أول مساقات الهندسة الكهربائية للطلاب.