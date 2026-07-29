"جدار من الغرانيت".. نتنياهو ينفي وجود خلاف مع ترمب حول إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان "من أفضل الاجتماعات التي عقدناها"، مؤكدا أن التحالف بين الولايات المتحدة ثابت مثل "جدار من الغرانيت".

وأوضح نتنياهو -خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه مع ترمب- أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي على عدم السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، حتى لا يغدو قادرا على تهديد الأمريكيين وسلام العالم والوجود الإسرائيلي.

كما أكد أن هدفهما المشترك المتمثل في تحييد التهديد الإيراني سيتحقق، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو بوسائل أخرى.

تشكيك في جدوى الاتفاق

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك فصائل متصارعة داخل إيران بين متشددين ومعتدلين، أبدى نتنياهو تشككه الصريح في جدوى التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه رأى أن السبيل الوحيد لبلوغه يكمن في أن تدرك إيران طبيعة هذه الفصائل المختلفة.

وأوضح أن الخلاف بين الجبهات داخل إيران ليس أيديولوجيا بقدر ما يتعلق بتقديرها لمدى صرامة واشنطن وتل أبيب، فبعضها يرى أن ترمب "صارم جدا" ويحذر من مواجهته، في حين يعتقد الطرف الآخر أن بإمكانه "التلاعب بأمريكا"، وهؤلاء برأيه أكثر تشددا في مطالبهم.

وفي هذا السياق، شدد نتنياهو على أن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بـ"العزم المشترك" بين تل أبيب وواشنطن لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية تهدد بها الأمريكيين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي "واضح تماما" في هذا الملف، وهو ما يُكن له احتراما عميقا.

ملف إيران

وعند الحديث عما يقال بشأن سعي "المتشددين" في النظام الإيراني إلى إفشال أي اتفاق محتمل عبر مهاجمة السفن في مضيق هرمز واستهداف دول المنطقة، حذر نتنياهو من أن إسرائيل سترد "بقوة هائلة" على أي هجوم عليها.

وحين سُئل في هذا السياق عن سبب استبعاد إسرائيل من الجولة الأخيرة من الهجمات الأمريكية، أرجع نتنياهو ذلك إلى قوة الردع الإسرائيلية ذاتها.

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ومضى رئيس الوزراء إلى رسم صورة تحذيرية لسلوك النظام الإيراني، مؤكدا أنه "يهاجم كل من يقع في مرمى بصره"، وعدد من بين ضحاياه المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات ودولا أخرى، كما لفت إلى سلوك النظام داخليا من "قتل وقمع لعشرات الآلاف من مواطنيه".

وتساءل نتنياهو: "هذا ما يفعله النظام الإيراني اليوم دون أن يمتلك أسلحة نووية، فتخيلوا ماذا سيفعل بالعالم لو حصل عليها"، معتبرا أن منع هذا السيناريو هو ما تسعى إليه إسرائيل وواشنطن.

كما جدد نتنياهو تأكيده على صلابة التحالف الإسرائيلي مع إدارة ترمب، معتبرا أن توافقهما التام والوثيق بشأن الملف الإيراني "يخيب آمال من يبحثون عن انقسامات" بينهما.