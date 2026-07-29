أصدرت روسيا، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة تليغرام بافيل دوروف بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية" وتقاعس المنصة عن إزالة الأدوات والمواد التي قد تُستخدَم لتهديد الأمن الروسي من قِبل جهات معادية.

وجاء ذلك في بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، الذي أوضح أن مذكرة التوقيف صدرت بحق دوروف -الموجود حاليا في فرنسا- بسبب تُهم تتعلّق بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.

واتهم جهاز الأمن الفدرالي تطبيق تليغرام بالتقاعس عن إزالة "بوت" محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، بعدما كشفت تحقيقاته أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".

وبحسب البيان، ألقت السلطات الروسية القبض على 46 روسيا، تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، في مناطق روسية مختلفة في يوليو/تموز 2025، بتهمة استخدام برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا للاعتداء على عناصر من قوات الأمن، وتنفيذ أعمال تخريبية ضد منشآت للطاقة والنقل.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية انتحلوا شخصيات فتيات ليتواصلوا مع الشبان الروس عبر بوت المواعدة، بهدف ابتزازهم والضغط عليهم للاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت حيوية روسية.

ولم يصدر أي تعليق من دوروف أو من منصة تليغرام بشأن الاتهامات الروسية أو مذكرة التوقيف الدولية حتى اللحظة.