الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية بصواريخ باليستية

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء الثلاثاء، إنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب "خرقها الحظر البحري" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان على منصة إكس، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "إن سي سي غزال" النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية، ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مبيّنا أنها أُجبرت على التراجع والعودة، بحسب البيان.

وأضاف أن الجماعة تؤكد استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية "ضمن معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

السفينة الرابعة

وقال محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إن الحوثيين بإعلانهم استهداف سفينة سعودية رابعة يحاولون تثبيت معادلة جديدة والمبادرة إلى الفعل لرسم مرحلة جديدة سياسيا وعسكريا.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية.

وقد أعلن الحوثيون قبل أيام فرض حظر ملاحي بحري على السعودية، ردا على ما قالوا إنه حصار تفرضه الرياض على اليمن.

في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحُديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، بينما أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيّرة.