أخبار|العراق

مسيرات تستهدف أربيل والتحالف يعترض بعضها

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ERBIL, IRAQ - MARCH 14: A man walks in front of a U.S flag displayed on March 14, 2026 in Erbil, Iraq. Since the joint U.S.-Israeli attack on Iran that began on February 28, there have been a series of drone strikes in Erbil and elsewhere in Iraqi Kurdistan on locations that are associated with the United States and other western countries. Other targets have been the bases of Iranian Kurdish dissident groups that are based here. The Kurds have been a key U.S. ally in the decades since the 2003 U.S.-led invasion of Iraq, and the semi-autonomous Kurdish region hosts the last U.S. military base in the country. (Photo by Sedat Suna/Getty Images)
أربيل والسليمانية تتعرضان لهجمات متكررة بالمسيرات والصواريخ منذ فبراير/شباط الماضي (غيتي)
Published On 28/7/2026

استهدفت طائرات مسيرة، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، في حين اعترضت طائرات للتحالف الدولي مسيرات كانت موجهة نحو مقر القنصلية الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدة انفجارات دوت في سماء أربيل تزامنا مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية لاعتراض المسيرات.

وذكرت أن الطائرات الحربية اعترضت مسيّرات في سماء منطقة خليفان كانت تتجه نحو القنصلية الأمريكية، قبل إسقاطها.

وفي سياق متصل، تعرض مقران تابعان لحزبين كرديين إيرانيين لهجومين منفصلين بـ3 مسيّرات في منطقتي بحركة، وخليفان شمالي أربيل.

وحسب "شفق نيوز"، استهدفت مسيرة مخيم جيزنيكان التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة بحركة، وسقطت على أحد المنازل داخل المخيم دون تسجيل إصابات.

كما استهدفت مسيّرتان مقر حزب "كادحي كردستان إيران كومله" المعارض للحكومة الإيرانية في منطقة خليفان، مما أسفر عن أضرار مادية في المقر. ولم يتبين على الفور مصدر تلك المسيرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وفي 17 يوليو/تموز الجاري، أعلن إقليم كردستان إسقاط 8 مسيّرات مفخخة في سماء محافظة أربيل، في حين قُتل 9 من أعضاء تنظيم كومله وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط 5 طائرات مسيّرة فوق محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية.

والسبت الماضي، أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن الدفاعات الجوية ‌العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل .

ومنذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في فبراير/شباط الماضي، تشهد أربيل والسليمانية هجمات متكررة بصواريخ ومسيّرات.

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المصدر: وكالات

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