مسيرات تستهدف أربيل والتحالف يعترض بعضها

استهدفت طائرات مسيرة، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، في حين اعترضت طائرات للتحالف الدولي مسيرات كانت موجهة نحو مقر القنصلية الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدة انفجارات دوت في سماء أربيل تزامنا مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية لاعتراض المسيرات.

وذكرت أن الطائرات الحربية اعترضت مسيّرات في سماء منطقة خليفان كانت تتجه نحو القنصلية الأمريكية، قبل إسقاطها.

وفي سياق متصل، تعرض مقران تابعان لحزبين كرديين إيرانيين لهجومين منفصلين بـ3 مسيّرات في منطقتي بحركة، وخليفان شمالي أربيل.

وحسب "شفق نيوز"، استهدفت مسيرة مخيم جيزنيكان التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة بحركة، وسقطت على أحد المنازل داخل المخيم دون تسجيل إصابات.

كما استهدفت مسيّرتان مقر حزب "كادحي كردستان إيران كومله" المعارض للحكومة الإيرانية في منطقة خليفان، مما أسفر عن أضرار مادية في المقر. ولم يتبين على الفور مصدر تلك المسيرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وفي 17 يوليو/تموز الجاري، أعلن إقليم كردستان إسقاط 8 مسيّرات مفخخة في سماء محافظة أربيل، في حين قُتل 9 من أعضاء تنظيم كومله وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط 5 طائرات مسيّرة فوق محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية.

والسبت الماضي، أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن الدفاعات الجوية ‌العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل .

ومنذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في فبراير/شباط الماضي، تشهد أربيل والسليمانية هجمات متكررة بصواريخ ومسيّرات.