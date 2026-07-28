مرشح أفريقي جديد في السباق نحو سدة الأمم المتحدة

رشّحت أوغندا الدبلوماسي والسياسي أولارا أوتونو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليصبح المرشح السابع في سباق خلافة أنطونيو غوتيريش، والثاني من أفريقيا بعد الرئيس السنغالي السابق ماكي سال.

وذكرت وكالة رويترز، أن كمبالا رشحت أوتونو في رسالة وجهتها الجمعة إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأوردت صحيفة ذا كينيا تايمز (The Kenya Times) أن وزارة الخارجية الأوغندية أعلنت الترشيح أمس الأول الأحد، وقالت في بيان إن أوتونو أمضى أكثر من 40 عاما في مواقع رفيعة داخل الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي الأوغندي والأوساط الأكاديمية ومؤسسات السلام الدولية. ويبلغ أوتونو 75 عاما، وهو أكبر المرشحين الحاليين سنا.

بين كمبالا ونيويورك

اشتهر أوتونو بشغله منصب أول ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة معني بالأطفال والنزاع المسلح بين عامي 1998 و2005، وهو منصب برتبة وكيل الأمين العام. وأوردت صحيفة ذا كينيا تايمز أنه دفع خلال ولايته باتجاه تدابير دولية أقوى لحماية الأطفال المتضررين من الحروب، وأسهم في تأمين اعتماد قرار مجلس الأمن 1612 الذي أنشأ آلية للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في مناطق النزاع.

وقبل ذلك، مثل أوتونو بلاده لدى الأمم المتحدة سفيرا ومندوبا دائما بين عامي 1980 و1985. وخلال رئاسته مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 1981، استحدث نظام الاقتراع الاستطلاعي غير الرسمي الذي يُستخدم لقياس مستوى الدعم الذي يحظى به المرشحون لمنصب الأمين العام، وهو إجراء أصبح لاحقا سمة دائمة في مسار الاختيار الأممي، وفق الصحيفة ذاتها.

وعلى الصعيد الوطني، تولى أوتونو حقيبة الخارجية الأوغندية بين عامي 1985 و1986، وكان عضوا في المجلس الاستشاري الوطني خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط حكم عيدي أمين. كما ترأس أكاديمية السلام الدولية، المعروفة حاليا باسم معهد السلام الدولي، ودرس في مؤسسات من بينها كلية ألباني للحقوق بالولايات المتحدة والجامعة الأمريكية.

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وأشار بيان الخارجية الأوغندية إلى جوائز نالها أوتونو، منها جائزة سيدني للسلام والجائزة الألمانية الأفريقية وجائزة رابطة خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وأوتونو خريج جامعة أكسفورد البريطانية وحاصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ويتحدث الإنجليزية والفرنسية ولغة اللوو المحلية.

كما خاض أوتونو سابقا انتخابات الرئاسة مرشحا للمعارضة. وذكرت منظمة "فريدم ناو" الحقوقية، أنه عاد إلى أوغندا عام 2009 بعد سنوات خدمته الأممية، وترأس حزب المؤتمر الشعبي الأوغندي، ونافس الرئيس يوري موسيفيني في انتخابات فبراير/شباط 2011. وأضافت المنظمة أن السلطات الأوغندية اعتقلته في 18 أبريل/نيسان 2011 على خلفية قيادته احتجاجا سلميا على ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتضخم، وأفرجت عنه في 21 من الشهر ذاته.

أولويات معلنة وسباق مفتوح

وشدد أوتونو في بيان ترشحه على ضرورة مواصلة الإصلاحات المؤسسية، وقال إنه سيمنح أولوية فورية للجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات الدولية الكبرى. كما تعهد بإنشاء هيئة تشرف على عمل الأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحاجة إلى عمل مناخي لا يقوّض التنمية الاقتصادية.

يذكر أن بقية المرشحين هم رافاييل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأرجنتين، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا سابقا، وماريا فرناندا إسبينوسا وزيرة الخارجية والدفاع الإكوادورية سابقا، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غيانا سابقا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال.

وسيعقد مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري أول اقتراع سري مغلق، على أن يتبعه عدد غير محدد من الاقتراعات المماثلة حتى ينال أحد المرشحين تسعة أصوات دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض. ويُرفع اسم المرشح المختار بعدها إلى الجمعية العامة لتعيينه رسميا، ويتولى المنصب في 1 يناير/كانون الثاني 2027، بعد انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.